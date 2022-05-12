20 компаний открыли счета в "Газпромбанке" для расчета за газ "в рублях", - Bloomberg

20 компаний открыли счета в “Газпромбанке” чтобы рассчитываться за газ по схеме, которую ранее предложил российский Президент Путин. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на свои источники близкие к Газпрому.

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Издание со ссылкой на источник пишет, что в общей сложности двадцать европейских компаний открыли счета, а еще 14 клиентов запросили документы, необходимые для их открытия. При этом источник отказался назвать компании.

"Европейские покупатели в течение нескольких недель пытались понять, как они могут выполнить распоряжение Путина платить за российский газ в рублях с 1 апреля и не попасть в противоречие с санкциями Европейского Союза, введенными в связи с вторжением Путина в Украину. По новому механизму клиенты должны открыть два счета: в иностранной валюте и в рублях в Газпромбанке. После отказа Польши и Болгарии от этих условий ПАО «Газпром» в конце апреля прекратило подачу им газа", - пишет Bloomberg.

Источник, близкий к "Газпрому", также сказал изданию, что нынешние условия означают, что сделка фактически завершается после оплаты покупателем иностранной валюты "Газпромбанку", поскольку последующая конвертация в рубли происходит автоматически и не требует участия Центрального банка России, который находится под санкциями ЕС.

Премьер-министр Италии Марио Драги заявил в среду, что компании смогут платить за газ в рублях, не нарушая ограничений.

"Большинство импортеров газа уже открыли счета в рублях в "Газпроме", — сказал он на пресс-конференции. Он сказал, что крупнейший импортер газа Германии уже заплатил в рублях. Как и Италия, Германия является крупным потребителем российского газа.

Источник, близкий к "Газпрому", сказал, что пока только четыре покупателя заплатили за газ в рублях. По его словам, платежи от других покупателей должны быть произведены в конце этого месяца.

Напомним, ранее "Газпром" написал своим европейским клиентам письма, в которых заверил их в том, что они якобы "могут продолжать платить за газ рублями, не нарушая санкции".

При этом Россия с помощью своих дипломатов пытается помешать Евросоюзу найти альтернативные источники газа.

Путин 31 марта заявил, что он подписал указ о новом порядке расчетов за российский газ с так называемыми "недружественными странами" в рублях. В список таких стран включены все государства-члены ЕС.

Несмотря на ультиматумы Путина, все страны цивилизованного мира отказались от требования оплачивать поставки газа рублями. В частности, министры энергетики стран G7 открыто и официально отвергли требование России осуществлять оплату за газ российскими рублями. Германия одна из первых заявила, что не согласится на эти условия. В свою очередь Европейская комиссия предупредила государства-члены ЕС о том, что покупка газа за рубли станет нарушением санкций против России.