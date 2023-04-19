"Криваві гроші". У Зеленського хочуть, щоб Shell пожертвувала Україні 1 млрд доларів, – Politico

Нафтогазова компанія Shell має пожертвувати Україні понад 1 млрд від потенційного продажу активів фірми в Росії. Про це заявив радник президента України з економічних питань Олег Устенко в листі до генерального директора фірми Ваеля Савана, з текстом якого ознайомилось Politico.

На початку квітня росЗМІ повідомили, що російська компанія "Новатек" збирається придбати частку Shell у нафтогазовому проєкті "Сахалін-2". При цьому Shell зможе вивести кошти за кордон. Ішлося про 95 млрд рублів, тобто про близько 1,1 млрд доларів.

Устенко закликав британську фірму поділитися з Україною прибутками від потенційного викупу Росією цієї частки.

"Якщо ця угода буде завершена, цей продаж означатиме переказ понад 1 млрд доларів російської готівки на рахунки Shell. Це були б криваві гроші [...] Ми закликаємо Shell спрямовувати будь-які російські доходи від продажу або дивідендів на користь жертв війни – тієї самої війни, яку ці активи підживлювали та фінансували", – висловився радник президента України Володимира Зеленського.

Shell відмовилась давати коментарі, але зазначила, що не має активного бізнесу в Росії та не бере участі в поточних перемовинах щодо продажу частки в "Сахаліні-2".

Нагадаємо, в травні 2022 року Shell заявила, що списала свої активи на 3,9 млрд доларів у звʼязку з припиненням діяльності в Росії. Зокрема, компанія пішла з проєкту "Сахалін-2".