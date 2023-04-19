"Кровавые деньги". У Зеленского хотят, чтобы Shell пожертвовала Украине 1 млрд долларов, – Politico

Нефтегазовая компания Shell должна пожертвовать Украине более 1 млрд от потенциальной продажи активов фирмы в России. Об этом заявил советник президента Украины по экономическим вопросам Олег Устенко в письме генеральному директору фирмы Ваэлю Савану, с текстом которого ознакомилось Politico.

В начале апреля росСМИ сообщили, что российская компания "Новатек" собирается приобрести долю Shell в нефтегазовом проекте "Сахалин-2". При этом Shell сможет вывести деньги за границу. Речь шла о 95 млрд рублей, то есть об около 1,1 млрд долларов.

Устенко призвал британскую фирму поделиться с Украиной доходами от потенциального выкупа Россией этой доли.

"Если это соглашение будет завершено, эта продажа будет означать перевод более 1 млрд долларов российской наличности на счета Shell. Это были бы кровавые деньги [...] Мы призываем Shell направлять любые российские доходы от продаж или дивидендов в пользу жертв войны – той самой войны, которую эти активы подпитывали и финансировали", – высказался советник президента Украины Владимира Зеленского.

Shell отказалась давать комментарии, но отметила, что не имеет активного бизнеса в России и не участвует в текущих переговорах по продаже доли в "Сахалине-2".

Напомним, в мае 2022 году Shell заявила, что списала свои активы на 3,9 млрд долларов в связи с прекращением деятельности в России. В частности, компания ушла из проекта "Сахалин-2".