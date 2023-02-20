Shell нашла "лазейку", чтобы продавать российскую нефть в ЕС, несмотря на санкции, — The Guardian

Нефтяную компанию Shell и энергетического трейдера Vitol обвиняют в затягивании войны, которую Россия начала против Украины, используя "лазейку" в санкционной системе ЕС. Компании могут поставлять нефтепродукты в Европу через Турцию.

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Об этом сообщило издание The Guardian со ссылкой на собственные источники.

Анализ данных по товарному трекеру Kpler, проведенный некоммерческой группой Global Witness, показал, что Shell импортировала более 600 000 баррелей нефтепродуктов в Нидерланды с турецких нефтеперерабатывающих заводов, которые, как известно, импортировали российскую нефть и после 5 декабря, когда начало действовать эмбарго.

"Несмотря на то, что невозможно доказать, действительно ли эти продукты были получены из российской нефти, турецкие нефтеперерабатывающие заводы импортируют огромные объемы из России, которые затем могут быть переработаны или смешаны с сырой нефтью из других стран", - объясняет Guardian.

В 2022 году, по данным исследования Global Witness, Турция импортировала 143 миллиона баррелей сырой нефти из России, что на 50% больше, чем в 2021 году. Нефтеперерабатывающий завод Star доминировал в этой сфере. Он принадлежит турецкому подразделению азербайджанской государственной нефтяной компании Socar.

Нефтеперерабатывающий завод Измит, принадлежащий крупнейшей нефтеперерабатывающей компании в Турции Tüpraş, также перерабатывает сырую нефть российского происхождения. Согласно анализу, крупнейший в мире независимый энерготрейдер Vitol получил 2,77 миллиона баррелей с нефтеперерабатывающих заводов Star и Измит для доставки в Латвию, Кипр и Нидерланды с начала войны в Украине.

В то же время следует отметить, что Shell заявила, что усиливает ограничения в отношении российских углеводородов и прекратит покупать нефтепродукты с любыми примесями происхождением из РФ. Компания также решила вывести сотрудников из своих совместных предприятий с российским ОАО "Газпром" и планировала выйти из России полностью.