Shell выводит своих сотрудников из России

Компания Shell начала процедуру вывода сотрудников из своих совместных предприятий с российским ПАО "Газпром".

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Издание Bloomberg отмечает, что десятки сотрудников Shell, временно прикомандированных к проекту по экспорту сжиженного природного газа "Сахалин-2" в России, уволены, чтобы вернуться в другие офисы.

Таким образом Shell поэтапно демобилизует своих сотрудников, прикомандированных к предприятиям, связанных с "Газпромом" и "Газпром нефтью".

"Главное внимание в этом процессе уделяется безопасности наших людей и операций, а также соблюдению применимых законов", — заявил представитель Shell.

Shell активизировала свои усилия по дистанцированию от Москвы после того, как в начале марта компания подверглась резкой критике за покупку российской нефти с большой скидкой. С тех пор Shell заявила, что больше не будет покупать российскую нефть или газ.

Напомним, министр финансов Франции Брюно Ле Мэр заявил во вторник, 19 апреля, что Европейский Союз собирается ввести эмбарго на российскую нефть. Это решение сейчас находится на этапе "разработки".