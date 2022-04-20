Shell виводить своїх співробітників із Росії

Компанія Shell розпочала процедуру виведення співробітників зі своїх спільних підприємств із російським ПАТ "Газпром".

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Видання Bloomberg зазначає, що десятки співробітників Shell, тимчасово відряджених до проєкту з експорту зрідженого природного газу "Сахалін-2" в Росії, звільнені, щоб повернутися в інші офіси.

Таким чином Shell поетапно демобілізує своїх співробітників, відряджених до підприємств, пов'язаних із "Газпромом" та "Газпром нафтою".

"Головна увага в цьому процесі приділяється безпеці наших людей та операцій, а також дотриманню законів, що застосовуються", — заявив представник Shell.

Shell активізувала свої зусилля по дистанціюванню від Москви після того, як на початку березня компанія зазнала різкої критики за купівлю російської нафти з великою знижкою. З того часу Shell заявила, що більше не купуватиме російську нафту чи газ.

Нагадаємо, міністр фінансів Франції Брюно Ле Мер заявив у вівторок, 19 квітня, що Європейський Союз має намір запровадити ембарго на російську нафту. Це рішення зараз перебуває на етапі "розробки".