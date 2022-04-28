Shell не будет покупать нефтепродукты с какими-либо российскими примесями

Компания Shell заявила, что ужесточает ограничения относительно российских углеводородов и прекратит покупать нефтепродукты с какими-либо примесями происхождением из РФ. Об этом сообщает Reuters.

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Согласно сообщению компания 27 апреля ужесточила ограничения на покупку российской нефти, заявив, что больше не будет принимать нефтепродукты с каким-либо российским содержанием, включая топливные смеси.

В марте Shell заявила, что постепенно прекратит покупать российскую нефть и свое участие во всех российских проектах, связанных с углеводородами, после скандала по поводу покупки российской сырой нефти.

Лондонская компания Shell, крупнейший в мире нефтетрейдер, тем не менее, продолжала принимать продукцию, содержащую менее 50% топлива из России, на основании положений своих торговых контрактов.

В заявке на поставку авиакеросина на торговой платформе Platts, с которой ознакомилось агентство Reuters, Shell написала: "Условием настоящей заявки является то, что товары, продаваемые и поставляемые продавцом, не будут произведены в России и не были смешаны с каким-либо продуктом, произведенным в РФ, и транспортировка проданных товаров не будет начинаться или включать транзит через РФ".

Новые условия не повлияют на закупки российской нефти, тогда как Shell их постепенно отменяет.

Европа в значительной степени зависит от российской сырой нефти и нефтепродуктов, в частности дизельного топлива и топлива для реактивных двигателей. Согласно данным статистического управления Евростата, Россия является крупнейшим поставщиком нефти в Европу, обеспечивая чуть более четверти импорта нефти в ЕС в 2020 году.

Смешивание топлива является обычной практикой и может происходить на уровне компании или в резервуарах для хранения, которые содержат смесь топлива из разных стран.

Напомним, 20 апреля Shell начала процедуру вывода сотрудников из своих совместных предприятий с российским ПАО "Газпром".

Shell активизировала свои усилия по дистанцированию от Москвы после того, как в начале марта компания подверглась резкой критике за покупку российской нефти с большой скидкой. С тех пор Shell заявила, что больше не будет покупать российскую нефть или газ.