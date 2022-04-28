Shell не купуватиме нафтопродукти з будь-якими російськими домішками

Компанія Shell заявила, що посилює обмеження щодо російських вуглеводнів і припинить купувати нафтопродукти з будь-якими домішками походженням з РФ. Про це повідомляє Reuters.

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Згідно з повідомленням, компанія 27 квітня посилила обмеження на купівлю російської нафти, заявивши, що більше не прийматиме нафтопродукти з будь-яким російським вмістом, включаючи паливні суміші.

У березні Shell заявила, що поступово припинить купувати російську нафту і припинить свою участь у всіх російських проєктах, пов'язаних із вуглеводнями, після скандалу з приводу купівлі російської сирої нафти.

Лондонська компанія Shell, найбільший у світі нафтотрейдер, проте продовжувала приймати продукцію, що містить менше 50% палива з Росії, на підставі положень своїх торгових контрактів.

У заявці на поставку авіагасу на торговій платформі Platts, з якою ознайомилося агентство Reuters, Shell написала: "Умовою справжньої заявки є те, що товари, що продаються і поставляються продавцем, не будуть вироблені в Росії і не були змішані з будь-яким продуктом, виробленим в РФ, і транспортування проданих товарів не буде починатися чи включати транзит через РФ".

Нові умови не вплинуть на закупівлю російської нафти, тоді як Shell їх поступово скасовує.

Європа значною мірою залежить від російської сирої нафти та нафтопродуктів, зокрема дизельного та палива для реактивних двигунів. За даними статистичного управління Євростату, Росія є найбільшим постачальником нафти до Європи, забезпечуючи трохи більше чверті імпорту нафти до ЄС у 2020 році.

Змішування палива є звичайною практикою і може відбуватися на рівні компанії або резервуарах для зберігання, які містять суміш палива з різних країн.

Нагадаємо, 20 квітня Shell розпочала процедуру виведення співробітників зі своїх спільних підприємств із російським ПАТ "Газпром".

Shell активізувала свої зусилля по дистанціюванню від Москви після того, як на початку березня компанія зазнала різкої критики за купівлю російської нафти з великою знижкою. З того часу Shell заявила, що більше не купуватиме російську нафту чи газ.