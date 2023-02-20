Shell знайшла "лазівку", щоб продавати російську нафту в ЄС попри санкції, — The Guardian

Нафтову компанію Shell і енергетичного трейдера Vitol звинувачують у затягуванні війні, яку Росія розпочала проти України, використовуючи "лазівку" в санкційний системі ЄС. Компанії можуть поставляти нафтопродукти в Європу через Туреччину.

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Про це повідомило видання The Guardian з посиланням на власні джерела.

Аналіз даних із товарного трекера Kpler, проведений некомерційною групою Global Witness, показав, що Shell імпортувала понад 600 000 барелів нафтопродуктів до Нідерландів з турецьких нафтопереробних заводів, які, як відомо, імпортували російську нафту і після 5 грудня, коли почало діяти ембарго ЄС.

"Незважаючи на те, що неможливо довести, чи дійсно ці продукти були отримані з російської нафти, турецькі нафтопереробні заводи імпортують величезні обсяги з Росії, які потім можуть бути перероблені або змішані з сирою нафтою з інших країн", — пояснює The Guardian.

У 2022 році, за даними дослідження Global Witness, Туреччина імпортувала 143 мільйони барелів сирої нафти з Росії, що на 50% більше, ніж у 2021 році. Нафтопереробний завод Star домінував в цій сфері. Він належить турецькому підрозділу азербайджанської державної нафтової компанії Socar.

Нафтопереробний заводи Ізміт, що належать найбільшій нафтопереробній компанії в Туреччині Tüpraş, також переробляє сиру нафту російського походження. Згідно з аналізом, найбільший у світі незалежний енерготрейдер Vitol отримав 2,77 мільйона барелів із нафтопереробних заводів Star та Ізміт для доставки до Латвії, Кіпру та Нідерландів з початку війни в Україні.

Водночас, слід зауважити, що Shell заявила, що посилює обмеження щодо російських вуглеводнів і припинить купувати нафтопродукти з будь-якими домішками походженням з РФ. Компанія також вирішила вивести співробітників зі своїх спільних підприємств із російським ПАТ "Газпром" та планувала вийти з Росії повністю.