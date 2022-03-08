Shell відмовляється від російських нафти та газу

Британсько-нідерландська компанія Shell вирішила відмовитися від закупівлі російських вуглеводнів, включаючи сиру нафту, нафтопродукти, газ та скраплений природний газ.

Як йдеться у заяві компанії, Shell також закриє свої автозаправні станції, виробництво авіаційного палива та мастильних матеріалів у Росії.

"Ми чудово усвідомлюємо те, що наше рішення минулого тижня закупити партію російської сирої нафти для переробки в такі продукти, як бензин і дизельне паливо, незважаючи на те, що воно було прийнято з урахуванням безпеки постачання, було неправильним, і ми шкодуємо про це", – повідомили у Shell.

Загалом, Shell продасть свої 27,5% акцій ЗПГ-заводу "Сахалін-2", по 50% у підприємствах "Салим Петролеум Девелопмент" та "Гидан Енерджі", а також залишить свої спільні підприємства у "Газпромі" та пов'язаних з ним організаціях.

Рішення було ухвалено після різкої критики того, як Shell купила партію російської нафти через нафтотрейдера Trafigura за відносно низькою ціною в той час, як світові компанії йдуть із Росії через її війну проти України.

За інформацією компанії, Shell направить прибуток від обсягів російської нафти, що залишилися, до спеціального фонду, кошти з якого переведуть для допомоги Україні.

У компанії додали, що зміна цієї частини енергосистеми вимагатиме узгоджених дій урядів, постачальників енергії та споживачів, а перехід на інші джерела енергії займе набагато більше часу.

Як повідомляє Bloomberg, раніше Shell заявляла про вихід із спільних проектів з "Газпромом", а також про відмову від інвестицій у видобуток нафти та газу в Росії.

Раніше повідомлялося, що через повномасштабне вторгнення Росії в Україну влада Японії вирішила ввести заборону на експорт до Росії нафтопереробного обладнання.