Япония запретила экспорт в Россию нефтеперерабатывающего оборудования

Из-за полномасштабного вторжения России в Украину власти Японии решили ввести дополнительный санкционный пакет. Страна ввела запрет на экспорт в Россию нефтеперерабатывающего оборудования и заморозила активы еще ряда российских и белорусских чиновников.

Об этом сообщает издание Reuters со ссылкой на Министерство финансов Украины.

Новые санкции касаются 20 россиян, спикера президента РФ Дмитрия Пескова, первого заместителя руководителя администрации президента Сергея Кириенко, заместителя главы администрации президента РФ Дмитрия Козака, главы Чечни Рамзана Кадырова.

В санкционный пакет попали 12 белорусских государственных чиновников и бизнесменов, а также 12 организаций в России и Беларуси.

В заявлении министерства говорится, что платежи и капитальные операции с теми, кто включен в список, отныне должны требовать разрешения правительства.

Япония также вводит запрет на экспорт оборудования для нефтеперерабатывающих заводов в Россию и товаров общего назначения в Беларусь, которые могут быть использованы ее Вооруженными силами.

Ранее правительство Японии ввело персональные санкции против президента России Владимира Путина, главы МИД РФ Сергея Лаврова, министра обороны Сергей Шойгу, зампреда Совета безопасности Дмитрия Медведева, а также других российских политиков и чиновников.