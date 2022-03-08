Японія заборонила експорт до Росії нафтопереробного обладнання

Через повномасштабне вторгнення Росії в Україну влада Японії вирішила запровадити додатковий санкційний пакет. Країна ввела заборону на експорт до Росії нафтопереробного обладнання та заморозила активи ще низки російських та білоруських чиновників.

Про це повідомляє видання Reuters із посиланням на Міністерство фінансів України.

Нові санкції стосуються 20 росіян, спікера президента РФ Дмитра Пєскова, першого заступника керівника адміністрації президента Сергія Кирієнка, заступника голови адміністрації президента РФ Дмитра Козака, голови Чечні Рамзана Кадирова.

У санкційний пакет потрапили 12 білоруських державних чиновників та бізнесменів, а також 12 організацій у Росії та Білорусі.

У заяві міністерства йдеться, що платежі та капітальні операції з тими, хто включений до списку, відтепер мають вимагати дозволу уряду.

Японія також запроваджує заборону на експорт обладнання для нафтопереробних заводів до Росії та товарів загального призначення до Білорусі, які можуть бути використані її Збройними силами.

Раніше уряд Японії ввів персональні санкції проти президента Росії Володимира Путіна, глави МЗС РФ Сергія Лаврова, міністра оборони Сергія Шойгу, заступника голови Ради безпеки Дмитра Медведєва, а також інших російських політиків та чиновників.