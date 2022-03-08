Японія заявила, що південні "Курили" - це їхня суверенна територія

Прем'єр-міністр Японії Фуміо Кісіда назвав південну частину Курильських островів японськими споконвічними територіями. Нині вони окуповані Росією.

Кісіда зробив таку заяву під час виступу в Сеймі 7 березня, повідомляють видання JIJI та Yomiuri .

"Північні території притаманні Японії, вони є територією, над якою Японія має суверенітет", - сказав прем'єр-міністр Японії.

Після Другої світової війни, в 1945 СРСР окупував ці острови, цей процес назвали "Курильська десантна операція". Після розпаду СРСР у 1991 року Росія заявила свої права на ці території. Довгий час Японія не коментувала свою позицію щодо "Курильських" островів.

Але на 12 день війни між Україною та Росією представник верхівки влади країни фактично вперше за довгий час позначив позицію Японії в цьому питанні.

У війні України з РФ Японія, як і весь цивілізований світ, підтримує нашу країну. 1 березня уряд Японії ввів персональні санкції проти президента Росії Володимира Путіна, глави МЗС РФ Сергія Лаврова, міністра оборони Сергія Шойгу, заступника голови Ради безпеки Дмитра Медведєва, а також інших російських політиків та чиновників.