Австралія, Канада та Японія ввели санкції проти Росії через визнання незалежності "Л/ДНР"

Після того як президент Російської Федерації Володимир Путін офіційно визнав незалежність так званих "Донецької Народної Республіки" та "Луганської Народної Республіки", влада Австралії, Канади та Японії ввела санкції проти РФ, повідомляють ЗМІ.

Австралія запроваджує обмеження проти російських банків, фізичних та юридичних осіб із "Л/ДНР". До списку санкцій внесено також вісім членів російської Ради безпеки — цей орган підтримав визнання псевдореспублік, повідомляє "9 news".

Санкції Канади стосуються російського суверенного боргу та угод із "Л/ДНР". Вони також торкнуться двох російських банків і членів російського парламенту, які проголосували за визнання квазіреспублік, повідомляє Global news.

Японські санкції включають заборону на в'їзд у країну для представників "влади" "ДНР" і "ЛНР", а також заборону на експорт та імпорт товарів з республік. Крім того, вони мають на увазі обмеження на розміщення російських облігацій на японському ринку, повідомляє Kyodo News.

Проти Росії проводили санкції та інші країни. Так, США вжили заходів проти російських Зовнішекономбанку (ВЕБ) та Промзв'язку банку (ПСБ) разом із їхніми 42 дочірніми компаніями — вони не зможуть вести бізнес у США і будуть відрізані від американської фінансової системи.

Великобританія у відповідь на визнання Росією псевдореспублік ухвалила рішення запровадити новий пакет санкцій проти п'яти основних банків Російської Федерації.

Європейський Союз запровадив санкції проти 351 депутата Державної Думи Росії, а також щодо 27 фізичних та юридичних осіб.