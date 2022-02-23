Мінфін США запроваджує санкції проти РФ у відповідь на дії на Донбасі

Сполучені Штати вживають економічних заходів впливу у відповідь на рішення президента РФ Володимира Путіна визнати незалежність так званих "ДНР" і "ЛНР" і ввести до них війська. Про це повідомляє пресслужба Мінфіну США.

Санкції вводять проти російських Зовнішекономбанку (ЗЕБ) та Промзв'язокбанку (ПСБ) разом з їхніми 42 дочірніми компаніями. У Мінфіні США відзначають, що ЗЕБ має вирішальне значення для здатності РФ до залучення фінансових коштів, а ПСБ - опорна фінустанова російського оборонно-промислового комплексу.

Внаслідок санкцій ЗЕБ та Промзв'язокбанк не зможуть вести бізнес у США та будуть відрізані від американської фінансової системи. Усі їхні активи, які перебувають під юрисдикцією США, негайно заморозять. Американським фізичним та юридичним особам буде заборонено вести справи з цими установами без дозволу Управління контролю за іноземними активами OFAC.

"Це відразу погіршить здатність ЗЕБ та Промзв'язокбанку виконувати базові функції у міжнародній фінансовій системі. Сьогоднішні дії обмежують можливості Росії фінансувати оборонні контракти та залучати нові кошти для фінансування своєї кампанії проти України", - йдеться у заяві.

Мінфін також вносить до списку санкцій впливових росіян і членів їхніх сімей з найближчого оточення Путіна, котрі, як вважається, причетні до дій російського режиму.

"Сьогоднішні дії, вжиті в координації з нашими партнерами та союзниками, розпочинають процес демонтажу фінансової мережі Кремля та його здатності фінансувати дестабілізуючу діяльність в Україні та в усьому світі", - заявила міністр фінансів Джанет Л. Йеллен.

Вона зазначила, що у разі продовження вторгнення Росії в Україну буде запроваджено потужніші економічні санкції.

ЗЕБ і ПСБ - державні установи, які відіграють особливу роль у підтримці обороноздатності Росії та її економіки. Портфель активів ЗЕБу на суму 53 мільярди доларів дозволяє йому увійти до п'ятірки найбільших фінансових інститутів Росії. ВЕБ грає унікальну роль фінансової системі Росії, як обслуговуючий державний борг, і навіть фінансує розвиток національної економіки РФ.

ПСБ обслуговує майже 70 відсотків оборонних контрактів Росії та надає банківські та особисті фінанси російським військовослужбовцям.

Нагадаємо, президент США Джозеф Байден 22 лютого заявив, що рішення РФ визнати частину українського Донбасу незалежними державами - кричущий випадок. Тому США вже зараз запроваджують жорсткі санкції проти Росії, а саме щодо суверенного боргу РФ та російських еліт.

Через визнання Росією незалежності "Л/ДНР" Європейський Союз запровадив санкції проти 351 депутата Державної Думи Росії, а також щодо 27 фізичних та юридичних осіб. У той же день Великобританія у відповідь на визнання Росією псевдореспублік ухвалила рішення запровадити новий пакет санкцій проти п'яти основних банків Російської Федерації. Крім того, обмежувальні заходи ввели проти найбагатших бізнесменів РФ: Геннадія Тимченка та сім'ї Ротенбергів.