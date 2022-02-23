Минфин США вводит санкции против РФ в ответ на действия на Донбассе

Соединенные Штаты принимают экономические меры воздействия в ответ на решение президента РФ Владимира Путина признать независимость так называемых "ДНР" и "ЛНР" и ввести в них войска. Об этом сообщает пресс-служба Минфина США.

Санкции вводят против российских Внешэкономбанка (ВЭБ) и Промсвязьбанка (ПСБ) вместе с их 42 дочерними компаниями. В Минфине США отмечают, что ВЭБ имеет решающее значение для способности РФ к привлечению финансовых средств, а ПСБ — опорное финучреждение российского оборонно-промышленного комплекса.

В результате санкций ВЭБ и Промсвязьбанк не смогут вести бизнес в США и будут отрезаны от американской финансовой системы. Все их активы, которые находятся под юрисдикцией США, немедленно заморозят. Американским физическим и юридическим лицам будет запрещено вести дела с этими учреждениями без разрешения Управления по контролю за иностранными активами OFAC.

"Это сразу ухудшит способность ВЭБ и Промсвязьбанка выполнять базовые функции в международной финансовой системе. Сегодняшние действия ограничивают возможности России финансировать оборонные контракты и привлекать новые средства для финансирования своей кампании против Украины", — говорится в заявлении.

Минфин также вносит в санкционный список влиятельных россиян и членов их семей из ближайшего окружения Путина, которые, как считается, причастны к действиям российского режима.

"Сегодняшние действия, предпринятые в координации с нашими партнерами и союзниками, начинают процесс демонтажа финансовой сети Кремля и его способности финансировать дестабилизирующую деятельность в Украине и во всем мире", — заявила министр финансов Джанет Л. Йеллен.

Она отметила, что в случае продолжения вторжения России в Украину будут введены более обширные экономические санкции.

ВЭБ и ПСБ — государственные учреждения, которые играют особую роль в поддержании обороноспособности России и ее экономики. Портфель активов ВЭБа на сумму 53 миллиарда долларов позволяет ему войти в пятерку крупнейших финансовых институтов России. ВЭБ играет уникальную роль в финансовой системе России, как обслуживающий государственный долг, а также финансирует развитие национальной экономики РФ.

ПСБ обслуживает почти 70 процентов оборонных контрактов России и предоставляет банковские и личные финансы российским военнослужащим.

Напомним, президент США Джозеф Байден 22 февраля заявил, что решение РФ признать часть украинского Донбасса независмыми государствами — вопиющий случай. Поэтому США уже сейчас вводят жесткие санкции против России, а именно в отношении суверенного долга РФ и российских элит.

Из-за признания Россией независимости "Л/ДНР" Европейский Союз ввел санкции против 351 депутата Государственной Думы России, а также в отношении 27 физических и юридических лиц. В тот же день Великобритания в ответ на признание Россией псевдореспублик приняла решение ввести новый пакет санкций против пяти основных банков Российской Федерации. Кроме того, ограничительные меры ввели против богатейших бизнесменов РФ: Геннадия Тимченко и семьи Ротенбергов.