Рада підтримала ухвалу про санкції до депутатів Держдуми, які визнали незалежність "Л/ДНР"

Верховна Рада запропонувала Раді національної безпеки та оборони запровадити на 10 років санкції проти депутатів Державної думи Російської Федерації. Про це стало відомо із трансляції засідання.

Постанову "Про схвалення пропозицій щодо застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)" підтримали 322 народні депутати.

Мета та завдання цієї постанови №7064 — забезпечення передумов для ухвалення рішення РНБО щодо застосування до осіб, причетних до визнання так званих "Л/ДНР", персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів.

Передбачено, що акції будуть застосовані до депутатів Держдуми Росії, які звернулися до президента Володимира Путіна із проханням про визнання "ДНР" та "ЛНР". Заходи зачеплять і членів Ради Федерації РФ, які ухвалили рішення про визнання псевдореспублік.

Нагадаємо, президент Російської Федерації Володимир Путін заявив, що Росія визнає території так званих "ДНР" та "ЛНР" у межах Донецької та Луганської областей України.

При цьому Рада федерацій Росії дозволила використати російські збройні сили за кордоном. Тобто, Путіну дозволили ввести війська на територію тимчасово окупованих частин Донецької та Луганської областей, незалежність яких напередодні визнали в Росії. Це необхідно РФ, щоб нібито "взяти під захист мешканців Донбасу".

Більшість країн засудили рішення про визнання незалежності "ДНР" та "ЛНР", а США та Великобританія ввели санкції проти РФ.