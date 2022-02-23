Рада поддержала постановление о санкциях к депутатам Госдумы, признавших независимость "Л/ДНР"

Верховная Рада предложила Совету национальной безопасности и обороны ввести на 10 лет санкции против депутатов Государственной думы Российской Федерации. Об этом стало известно из трансляции заседания.

Постановление "Об одобрении предложений по применению персональных специальных экономических и иных ограничительных мер (санкций)" поддержали 322 народных депутата.

Цель и задачи этого постановления №7064 — обеспечение предпосылок для принятия решения СНБО о применении к лицам, причастным к признанию так называемых "Л/ДНР", персональных специальных экономических и других ограничительных мер.

Предусмотрено, что акции будут применены к депутатам Госдумы России, которые обратились к президенту Владимиру Путину с просьбой о признании "ДНР" и "ЛНР". Меры коснутся и членов Совета Федерации РФ, принявших решение о признании псевдореспублик.

Напомним, президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что Россия признает территории так называемых "ДНР" и "ЛНР" в границах Донецкой и Луганской областей Украины.

При этом Совет федераций России разрешил использовать российские вооруженные силы за рубежом. То есть Путину разрешили ввести войска на территорию временно оккупированных частей Донецкой и Луганской областей, независимость которых накануне признали в России. Это необходимо РФ, чтобы якобы "взять под защиту жителей Донбасса".

Большинство стран осудили решение о признании независимости "ДНР" и "ЛНР", а США и Великобритания ввели санкции против РФ.