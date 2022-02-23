Австралия, Канада и Япония ввели санкции против России из-за признания независимости "Л/ДНР"

После того как президент Российской Федерации Владимир Путин официально признал независимость так называемых "Донецкой Народной Республики" и "Луганской Народной Республики", власти Австралии, Канады и Японии ввели санкции против РФ, сообщают СМИ.

Австралия вводит ограничения против российских банков, физических и юридических лиц из "Л/ДНР". В санкционный список внесены также восемь членов российского Совета безопасности — этот орган поддержал признание псевдореспублик, сообщает "9 news".

Санкции Канады касаются российского суверенного долга и сделок с "Л/ДНР". Они также затронут два российских банка и членов российского парламента, проголосовавших за признание квазиреспублик, сообщает Global news.

Японские санкции включают в себя запрет на въезд в страну для представителей "властей" "ДНР" и "ЛНР", а также запрет на экспорт и импорт товаров из республик. Кроме того, они подразумевают ограничения на размещение российских облигаций на японском рынке, сообщает Kyodo News

Против России вели санкции и другие страны. Так, США приняли меры против российских Внешэкономбанка (ВЭБ) и Промсвязьбанка (ПСБ) вместе с их 42 дочерними компаниями — они не смогут вести бизнес в США и будут отрезаны от американской финансовой системы.

Великобритания в ответ на признание Россией псевдореспублик приняла решение ввести новый пакет санкций против пяти основных банков Российской Федерации.

Европейский Союз ввел санкции против 351 депутата Государственной Думы России, а также в отношении 27 физических и юридических лиц.