Япония заявила, что южные Курилы - это ее суверенная территория

Премьер-министр Японии Фумио Кисида назвал южную часть Курильских островов японскими исконными территориями. В настоящее время они оккупированы Россией.

Кисида сделал такое заявление во время выступления в Сейме 7 марта, сообщают издания JIJI и Yomiuri.

"Северные территории присущи Японии, они являются территорией, над которой у Японии суверенитет", - сказал премьер-министр Японии.



После Второй мировой войны, в 1945 году, СССР оккупировал эти острова, этот процесс назвали "Курильская десантная операция". После распада СССР в 1991 году Россия заявила свои права на эти территории. Долгое время Япония не комментировала свою позицию по поводу Курильских островов.

Но вот на 12 день войны между Украиной и Россией представитель верхушки власти страны фактически впервые за долгое время обозначил позицию Японии в этом вопросе.

В войне Украины с РФ Япония также, как и весь цивилизованный мир, поддерживает нашу страну. 1 марта правительство Японии ввело персональные санкции против президента России Владимира Путина, главы МИД РФ Сергея Лаврова, министра обороны Сергей Шойгу, зампреда Совета безопасности Дмитрия Медведева, а также других российских политиков и чиновников.