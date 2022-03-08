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Япония заявила, что южные Курилы - это ее суверенная территория
Премьер-министр Японии Фумио Кисида назвал южную часть Курильских островов японскими исконными территориями. В настоящее время они оккупированы Россией.
Кисида сделал такое заявление во время выступления в Сейме 7 марта, сообщают издания JIJI и Yomiuri.
"Северные территории присущи Японии, они являются территорией, над которой у Японии суверенитет", - сказал премьер-министр Японии.
После Второй мировой войны, в 1945 году, СССР оккупировал эти острова, этот процесс назвали "Курильская десантная операция". После распада СССР в 1991 году Россия заявила свои права на эти территории. Долгое время Япония не комментировала свою позицию по поводу Курильских островов.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Но вот на 12 день войны между Украиной и Россией представитель верхушки власти страны фактически впервые за долгое время обозначил позицию Японии в этом вопросе.
В войне Украины с РФ Япония также, как и весь цивилизованный мир, поддерживает нашу страну. 1 марта правительство Японии ввело персональные санкции против президента России Владимира Путина, главы МИД РФ Сергея Лаврова, министра обороны Сергей Шойгу, зампреда Совета безопасности Дмитрия Медведева, а также других российских политиков и чиновников.