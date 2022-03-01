Япония ввела санкции против Путина, Лаврова и Шойгу

Правительство Японии ввело персональные санкции против президента России Владимира Путина, главы МИД РФ Сергея Лаврова, министра обороны Сергей Шойгу, зампреда Совета безопасности Дмитрия Медведева, а также других российских политиков и чиновников.

Как сообщает Kyodo News, ограничительные меры введены также в отношении оборонного и силового сектора.

Среди них – все Вооруженные силі России, ФСБ, СВР, Рособоронэкспорт, Оборонпром, экспертно-криминалистический центр МВД в Нижнем Новгороде.

Кроме того, Япония ввела экспортные ограничения против 49 российских компаний и организаций.

В частности, под санкции попали Адмиралтейские верфи, корпорации Иркут, Сухой, Казанский вертолетный завод, ОАК, ОСК, корпорации МиГ и Туполев.

Ранее сообщалось, что Европейский Союз 28 ввел санкции в отношении 26 граждан России за действия, подрывающие или угрожающие территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины.

Напомним, что помимо указанных 27 физических и юридических лиц, санкции было решено ввести против 351 депутата Государственной Думы РФ, проголосовавших 15 февраля за признание независимости "ДНР" и "ЛНР".