Японія ввела санкції проти Путіна, Лаврова та Шойгу

Уряд Японії запровадив персональні санкції проти президента Росії Володимира Путіна, глави МЗС РФ Сергія Лаврова, міністра оборони Сергія Шойгу, заступника голови Ради безпеки Дмитра Медведєва, а також інших російських політиків та чиновників.

Як повідомляє Kyodo News, обмежувальні заходи введені також щодо оборонного та силового сектора.

Серед них – всі Збройні сили Росії, ФСБ, СЗР, Рособоронекспорт, Оборонпром, експертно-криміналістичний центр МВС у Нижньому Новгороді.

Крім того, Японія запровадила експортні обмеження проти 49 російських компаній та організацій.

Зокрема під санкції потрапили Адміралтейські верфі, корпорації Іркут, Сухий, Казанський вертолітний завод, ОАК, ОСК, корпорації МіГ і Туполєв.

Раніше повідомлялося, що Європейський Союз 28 ввів санкції щодо 26 громадян Росії за дії, що підривають або загрожують територіальній цілісності, суверенітету та незалежності України.

Нагадаємо, що крім зазначених 27 фізичних та юридичних осіб, санкції було вирішено ввести проти 351 депутата Державної Думи РФ, які проголосували 15 лютого за визнання незалежності "ДНР" та "ЛНР".