Shell отказывается от российских нефти и газа

Британско-нидерландская компания Shell решила отказаться от закупки российских углеводородов, включая сырую нефть, нефтепродукты, газ и сжиженный природный газ.

Как говорится в заявлении компании, Shell также закроет свои автозаправочные станции, производство авиационного топлива и смазочных материалов в России.

"Мы прекрасно отдаем себе отчет в том, что наше решение на прошлой неделе закупить партию российской сырой нефти для переработки в такие продукты, как бензин и дизельное топливо, несмотря на то, что оно было принято с учетом безопасности поставки, было неправильным, и мы сожалеем об этом", – сообщили в Shell.

В общей сложности Shell продаст свои 27,5% акций СПГ-завода "Сахалин-2", по 50% в предприятиях "Салым Петролеум Девелопмент" и "Гыдан Энерджи", а также оставит свои совместные предприятия в "Газпроме" и связанных с ним организациях.

Решение было принято после резкой критики того, как Shell купила партию российской нефти через нефтетрейдер Trafigura по относительно низкой цене в то время, как мировые компании уходят из России из-за ее войны против Украины.

По информации компании, Shell направит прибыль от оставшихся объемов российской нефти в специальный фонд, средства из которого переведут для помощи Украине.

В компании добавили, что изменение этой части энергосистемы потребует согласованных действий правительств, поставщиков энергии и потребителей, а переход на другие источники энергии займет гораздо больше времени.

Как сообщает Bloomberg, ранее Shell заявляла о выходе из совместных проектов с “Газпромом”, а также об отказе от инвестиций в добычу нефти и газа в России.

Ранее сообщалось, что из-за полномасштабного вторжения России в Украину власти Японии решили ввести запрет на экспорт в Россию нефтеперерабатывающего оборудования.