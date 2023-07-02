Shell продолжает торговать российским газом, несмотря на обещание покинуть рынок

Нефтегазовая компания Shell все еще торгует российским газом, несмотря на то, что в прошлом году пообещала выйти с российского энергетического рынка. Там заявляют, что соглашения являлись результатом долгосрочных договорных обязательств и не нарушают законы или санкции.

Об этом пишет BBC

Согласно анализу группы Global Witness, в 2022 году компания участвовала в почти восьмой части российского экспорта морского газа. В прошлом году на долю Shell приходилось 12% российской морской торговли сжиженным природным газом (СПГ), и в том году она входила в пятерку крупнейших трейдеров СПГ российского происхождения.

Недавно танкер, способный перевозить более 160 тыс. кубометров СПГ, вышел из порта Сабетта на полуострове Ямал на крайнем севере России.

Этот груз был приобретен компанией Shell перед тем, как отправиться в конечный пункт назначения – Гонконг.

Согласно данным базы данных Kpler, проанализированных Global Witness, это один из восьми грузов СПГ, которые Shell закупил у Ямалы в этом году.

В марте 2022 года, в течение нескольких недель после вторжения в Украину, Shell принесла извинения за покупку российской нефти и заявила, что намерена отказаться от российской нефти и газа.

Компания заявила, что перестанет покупать российскую нефть, продаст свои СТО и другие предприятия в России, что она и сделала. Она также приостановила сотрудничество с государственным энергетическим гигантом "Газпромом".

Согласно сообщению, Shell ранее была миноритарным инвестором в сахалинском газовом проекте, но отказалась от этой претензии в сентябре прошлого года после того, как российское правительство передало свои акции местному бизнесу, и с тех пор не брало газ из Сахалина. Однако она все еще выполняет контракт с российской СПГ-компанией "Новатек", обязывающей Shell покупать 900 000 тонн в год на Ямале до 2030-х годов.

"Новатек" является второй по величине газовой компанией России, и уплачиваемые ею налоги являются значительным вкладом в бюджет российского правительства.

Ранее советник президента Украины по экономическим вопросам Олег Устенко в письме генеральному директору фирмы Ваэлю Саванну призвал Shell пожертвовать Украине более 1 млрд от потенциальной продажи активов фирмы в России.

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