Финская Gasum расторгла контракт на поставку газа по трубопроводу с "Газпромом"

Финская государственная компания Gasum заявила, что расторгла контракт на закупку природного газа у российского "Газпром экспорта" через газопроводы России.

Об этом сообщает Reuters.

Отмечается, что в прошлом году Россия потребовала от финской компании перейти на оплату газа в рублях, Gasum отказалась и обратилась в арбитражный суд.

В ноябре Gasum сообщила, что согласно решению суда "не обязана платить в рублях". В то же время, суд обязал обе стороны вести переговоры для урегулирования вопроса.

"Стороны не смогли урегулировать ситуацию в срок, определенный арбитражным судом, в связи с чем Gasum расторгла долгосрочный контракт на поставку природного газа", - говорится в сообщении финской компании.

Там добавили, что прекращение касается только поставки трубопроводом. Долгосрочный контракт Gasum на поставки СПГ с "Газпром экспортом" остается в силе.

Напомним, недавно владелец польской части газопровода "Ямал" Europol Gaz подал иск на сумму около 6 млрд злотых ($1,45 млрд) против российского монополиста "Газпрома" .

Также итальянская государственная компания Eni судится с российским "Газпромом" из-за того, что тот сократил поставку газа после полномасштабного вторжения в Украину.