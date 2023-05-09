Через скорочення поставок газу - Італія судиться з "Газпромом"

Італійська державна компанія Eni судиться з російським "Газпромом" через те, що той скоротив поставку газу після повномасштабного вторгнення в Україну. З відповідним рішенням компанія звернулася до арбітражного суду - повідомило агентство Bloomberg.

Скорочення газу в Італію, яка раніше імпортувала 40% блакитного палива з Росії, розпочалося в червні.

У документі до щорічних зборів акціонерів Eni зазначила, що скорочення постачання газу з боку "Газпрому" є предметом конфіденційного арбітражного розгляду.

Як нагадують журналісти, генеральний директор Eni Клаудіо Дескальці заявив, що потоки російського газу в Італію впали майже до нуля.

В жовтні впродовж семи днів Італія імпортувала нуль кубометрів газу від "Газпрому". Такого не було з 1974 року.

Eni, яка є клієнтом Газпрому більше десяти років, втім в червні минулого року російська компанія почала скорочувати поставки блакитного палива.

Італійська компанія прагне повністю замінити обсяги російського газу до 2025 року, завдяки відносинам з такими країнами-виробниками, як Алжир, Єгипет, Мозамбік, Конго та Катар.

Нагадаємо, глава італійського енергетичного гіганта Eni SpA Клаудіо Дескальці повідомив, що опалювальний період в Італії може пройде без надзвичайних ситуацій, навіть у разі відсутності постачання російського газу.

Зазначимо, у березні після перерви приблизно в три місяці Молдова відновила закупівлі газу у російського "Газпрому".

В січні-жовтні 2022 року в порівнянні з аналогічним періодом 2021 року російський газовий монополіст “Газпром” зменшив видобуток газу на 18,7%, а також скоротив експорт до країн “далекого зарубіжжя” на 42,6%.