Из-за сокращения поставок газа – Италия судится с "Газпромом"

Итальянская государственная компания Eni судится с российским "Газпромом" из-за того, что тот сократил поставку газа после полномасштабного вторжения в Украину. С соответствующим решением компания обратилась в арбитражный суд – сообщило агентство Bloomberg.

Сокращение газа в Италию, которая раньше импортировала 40% голубого топлива из России, началось в июне.

В документе к ежегодному собранию акционеров Eni отметила, что сокращение поставок газа со стороны "Газпрома" является предметом конфиденциального арбитражного разбирательства.

Как напоминают журналисты, генеральный директор Eni Клаудио Дескальци заявил, что потоки российского газа в Италию упали почти до нуля .

В октябре на протяжении семи дней Италия импортировала ноль кубометров газа от "Газпрома". Такого не было с 1974 года.

Eni, являющаяся клиентом Газпрома более десяти лет, но в июне прошлого года российская компания начала сокращать поставки голубого топлива.

Итальянская компания стремится полностью заменить объемы российского газа к 2025 году благодаря отношениям с такими странами-производителями, как Алжир, Египет, Мозамбик, Конго и Катар.

Напомним, глава итальянского энергетического гиганта Eni SpA Клаудио Дескальци сообщил, что отопительный период в Италии может пройти без чрезвычайных ситуаций, даже в случае отсутствия поставок российского газа.

Отметим, что в марте после перерыва примерно в три месяца Молдова возобновила закупки газа у российского "Газпрома".

В январе-октябре 2022 года по сравнению с аналогичным периодом 2021 года российский газовый монополист "Газпром" снизил добычу газа на 18,7%, а также сократил экспорт в страны "дальнего зарубежья" на 42,6%.