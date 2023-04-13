Суд в Гааге обязал РФ выплатить $5 млрд компенсации "Нафтогазу" за утерянное имущество в Крыму

Арбитражный трибунал при Постоянной палате Третейского суда в Гааге 12 апреля 2023 года принял решение о том, РФ обязана уплатить "Нафтогазу" компенсацию за ущерб, нанесенный из-за захвата украинских активов в Крыму в размере 5 млрд долларов США.

"Газотранспортная система, вышки, вся энергосистема, финансовые активы в Крыму – все это в 2014 году Россия захватывала в первую очередь. Мы потеряли буровые установки, газопроводы, собственный флот и админздания", - говорится в сообщении компании.

Арбитражный трибунал подтвердил, что Россия должна в полном объеме компенсировать ущерб "Нафтогазу", вызванный незаконным захватом активов компаний в Крыму.

Такое решение можно принудительно выполнить через специальный механизм. Следовательно, в случае отказа России от добровольного исполнения решения суда, согласно Нью-Йоркской конвенции 1958 года, "Нефтегаз" имеет право начать процесс признания и допуска к принудительному исполнению решения на территории тех государств, где находятся активы российской федерации.

Суд установил, что сумма такой компенсации должна быть равна справедливой рыночной стоимости активов "Нафтогаза" до момента их экспроприации. Несмотря на настаивание России на том, что у "Нафтогаза" нет права на какую-либо компенсацию за экспроприацию его активов, Арбитражный трибунал не согласился с таким утверждением.

Сумма компенсации, установленная этим решением, является самой большой суммой, присужденной международным арбитражным трибуналом в качестве компенсации за экспроприацию россией активов в Крыму. Кроме того, РФ должна возместить "Нафтогазу" расходы, связанные с этим арбитражным производством.

Напомним, НАК "Нафтогаз Украины" подала прошение об арбитраже в Международный арбитражный суд при Международной торгово-промышленной палате в Париже (Франция) относительно действий российского "Газпрома". "Нафтогаз" требует от "Газпрома" средства за предоставленную услугу по организации транспортировки природного газа по территории Украины, которые не были им уплачены вовремя и в полном объеме.