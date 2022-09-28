В "Нафтогазе" ответили на угрозы "Газпрому": от арбитражного иска не откажутся

Действующий между НАК "Нафтогаз Украины" и АО "Газпром" договор по организации транспортировки газа учитывает право украинской компании обращаться в арбитраж в случае возникновения споров.

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Об этом заявил глава НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко.

"Вчерашнее заявление "Газпрома" с угрозами "Нафтогаза" санкциями через арбитраж является еще одним примером пренебрежения россиян к верховенству права. Оно в очередной раз доказывает, что "Газпром" является инструментом незаконной агрессивной войны РФ против Украины", - заметил Витренко.

Он подчеркнул, что в своем заявлении "Газпром" искажает информацию и манипулирует ею. Факты же состоят в том, что:

"Нафтогаз" сослался на форс-мажорные обстоятельства в связи с транзитом газа через точку входа "Сохрановка", поскольку она контролируется вооруженными силами России.

"Нафтогаз" предложил транзит через точку входа "Суджа" без дополнительных расходов для российской стороны. Следовательно, "Нафтогаз" предоставил необходимые услуги, однако "Газпром" отказался ими воспользоваться.

Вопреки утверждениям "Газпрома" контракт не дает "Газпрому" права оправдывать невыполнение своих платежных обязательств форс-мажорными обстоятельствами, которые отметил "Нафтогаз".

"В соответствии с действующим соглашением, "Газпром" признал право "Нафтогаза" обращаться в арбитраж в случае возникновения споров. Когда "Нафтогаз" реализует это право, это является обычной реализацией договорного права, а не "недружественным актом". Угроза "Газпрома" о наложении российских санкций против законного использования "Нафтогазом" этого права в очередной раз доказывает тесную связь между "Газпромом" и российским государством и ставит под угрозу весь международный механизм мирного разрешения споров, участником которого Россия является в соответствии с Нью-Йоркской конвенцией 1958 года", – отметил Витренко.

По его словам, введение Швецией и Швейцарией санкций из-за российской агрессии против Украины, очевидно, никоим образом не влияет ни на содержание и применение соответствующего законодательства, ни на беспристрастное проведение арбитража независимыми арбитрами, назначенными обеими сторонами спора.

"Арбитраж состоится независимо от участия в нем "Газпрома", - подытожил глава "Нафтогаза".

Отметим, российский газовый монополист "Газпром" угрожает украинскому "Нафтогазу" санкциями из-за инициированного "Нафтогазом" арбитража. В "Газпроме" заявляют, что следствием может стать прекращение оплаты транзита газа через Украину.

Напомним, НАК "Нафтогаз Украины" подала прошение об арбитраже в Международный арбитражный суд при Международной торгово-промышленной палате в Париже (Франция) относительно действий российского "Газпрома". "Нафтогаз" требует от "Газпрома" средства за предоставленную услугу по организации транспортировки природного газа по территории Украины, которые не были им уплачены вовремя и в полном объеме.