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В "Нафтогазе" ответили на угрозы "Газпрому": от арбитражного иска не откажутся
Действующий между НАК "Нафтогаз Украины" и АО "Газпром" договор по организации транспортировки газа учитывает право украинской компании обращаться в арбитраж в случае возникновения споров.
Об этом заявил глава НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко.
"Вчерашнее заявление "Газпрома" с угрозами "Нафтогаза" санкциями через арбитраж является еще одним примером пренебрежения россиян к верховенству права. Оно в очередной раз доказывает, что "Газпром" является инструментом незаконной агрессивной войны РФ против Украины", - заметил Витренко.
Он подчеркнул, что в своем заявлении "Газпром" искажает информацию и манипулирует ею. Факты же состоят в том, что:Подписывайтесь на наш Telegram канал
- "Нафтогаз" сослался на форс-мажорные обстоятельства в связи с транзитом газа через точку входа "Сохрановка", поскольку она контролируется вооруженными силами России.
- "Нафтогаз" предложил транзит через точку входа "Суджа" без дополнительных расходов для российской стороны. Следовательно, "Нафтогаз" предоставил необходимые услуги, однако "Газпром" отказался ими воспользоваться.
- Вопреки утверждениям "Газпрома" контракт не дает "Газпрому" права оправдывать невыполнение своих платежных обязательств форс-мажорными обстоятельствами, которые отметил "Нафтогаз".
"В соответствии с действующим соглашением, "Газпром" признал право "Нафтогаза" обращаться в арбитраж в случае возникновения споров. Когда "Нафтогаз" реализует это право, это является обычной реализацией договорного права, а не "недружественным актом". Угроза "Газпрома" о наложении российских санкций против законного использования "Нафтогазом" этого права в очередной раз доказывает тесную связь между "Газпромом" и российским государством и ставит под угрозу весь международный механизм мирного разрешения споров, участником которого Россия является в соответствии с Нью-Йоркской конвенцией 1958 года", – отметил Витренко.
По его словам, введение Швецией и Швейцарией санкций из-за российской агрессии против Украины, очевидно, никоим образом не влияет ни на содержание и применение соответствующего законодательства, ни на беспристрастное проведение арбитража независимыми арбитрами, назначенными обеими сторонами спора.
"Арбитраж состоится независимо от участия в нем "Газпрома", - подытожил глава "Нафтогаза".
Отметим, российский газовый монополист "Газпром" угрожает украинскому "Нафтогазу" санкциями из-за инициированного "Нафтогазом" арбитража. В "Газпроме" заявляют, что следствием может стать прекращение оплаты транзита газа через Украину.
Напомним, НАК "Нафтогаз Украины" подала прошение об арбитраже в Международный арбитражный суд при Международной торгово-промышленной палате в Париже (Франция) относительно действий российского "Газпрома". "Нафтогаз" требует от "Газпрома" средства за предоставленную услугу по организации транспортировки природного газа по территории Украины, которые не были им уплачены вовремя и в полном объеме.