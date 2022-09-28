У "Нафтогазі" відповіли на погрози "Газпрому": від арбітражного позову не відмовляться

Чинний між НАК "Нафтогаз України" та АТ "Газпром" договір щодо організації транспортування газу враховує право української компанії звертатися до арбітражу в разі виникнення спорів.

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Про це заявив голова НАК "Нафтогаз України" Юрій Вітренко.

"Вчорашня заява "Газпрому" з погрозами "Нафтогазу" санкціями через арбітраж є ще одним прикладом зневаги росіян до верховенства права. Вона вкотре доводить, що "Газпром" є інструментом незаконної агресивної війни РФ проти України", - зауважив Вітренко.

Він підкреслив, що у своїй заяві "Газпром" викривляє інформацію та маніпулює нею. Факти ж полягають у тому, що:

"Нафтогаз" послався на форс-мажорні обставини у зв’язку з транзитом газу через точку входу "Сохранівка", оскільки вона контролюється збройними силами Росії.

Натомість "Нафтогаз" запропонував транзит через точку входу "Суджа" без жодних додаткових витрат для російської сторони. Отже, "Нафтогаз" надав необхідні послуги, проте "Газпром" відмовився ними скористатися.

Всупереч твердженням "Газпрому", контракт не дає "Газпрому" права виправдовувати невиконання своїх платіжних зобов’язань форс-мажорними обставинами, які зазначив "Нафтогаз".

"Відповідно до чинної угоди, "Газпром" визнав право "Нафтогазу" звертатися до арбітражу у випадку виникнення спорів. Коли "Нафтогаз" реалізовує це право, це є звичайною реалізацією договірного права, а не "недружнім актом". Погроза "Газпрому" про накладення російських санкцій проти законного використання "Нафтогазом" цього права вкотре доводить тісний зв’язок між "Газпромом" та російською державою і ставить під загрозу весь міжнародний механізм мирного розв’язання спорів, учасником якого Росія є відповідно до Нью-Йоркської конвенції 1958 року", - зазначив Вітренко.

За його словами, запровадження Швецією та Швейцарією санкцій через російську агресію проти України, очевидно, жодним чином не впливає ані на зміст та застосування відповідного законодавства, ані на неупереджене проведення арбітражу незалежними арбітрами, призначеними обома сторонами спору.

"Арбітраж відбудеться незалежно від участі в ньому "Газпрому", - підсумував очільник "Нафтогазу".

Зазначимо, російський газовий монаполіст "Газпром" погрожує українському "Нафтогазу" санкціями через ініційований "Нафтогазом" арбітраж. У "Газпромі" заявляють, що наслідком може стати припинення сплати за транзит газу через Україну.

Нагадаємо, НАК "Нафтогаз України" подала прохання про арбітраж до Міжнародного арбітражного суду при Міжнародній торгово-промисловій палаті в Парижі (Франція) щодо дій російського "Газпрому". "Нафтогаз" вимагає від "Газпрому" кошти за надану послугу з організації транспортування природного газу територією України, які не були ним сплачені вчасно та в повному обсязі.