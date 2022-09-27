Замінить російську трубу: у Польщі відкрили Балтійський газопровід

У Голеньові Західнопоморського воєводства (північний захід Польщі) 27 вересня офіційно відкрили Балтійський газопровід (Baltic Pipe). По ньому газ з норвезького шельфу через територію Данії постачатиметься морем до Польщі. Про це повідомляє польське видання money.pl.

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Участь в урочистій церемонії взяли президент та прем'єр-міністр Польщі Анджей Дуда та Матеуш Моравецький, а також глава уряду Данії Метт Фредеріксен.

"Балтійський газопровід є газопроводом свободи, суверенітету, безпеки та миру", — констатував на відкритті прем'єр-міністр Польщі.

Концепція імпорту газу з норвезьких родовищ з'явилася ще в 1991 році. Зрештою було успішно реалізовано стратегічний проект, який забезпечить енергетичну безпеку Польщі, а отже, незалежність від російських енергоресурсів.

"Це зворушливий момент, після багатьох років дискусій, часто суперечок, різних спроб, які часто провалилися, ми відкриваємо газопровід, який був польською мрією тих, хто мав бачення зміцнення незалежності нашої країни", — сказав Дуда.

Він зазначив, що у багатьох громадян Польщі були сумніви, чи запустять газопровід згідно з запланованими термінами і зізнався, що іноді сам сумнівався в цьому. Але на фоні газової війни, яку РФ веде проти ЄС, запуск Baltic Pipe був необхідним.

"Російський лідер Володимир Путін використовує енергетику як зброю, щоб розділити Європу, ми не можемо йому цього дозволити. Він не може виграти цю війну", — зазначила прем’єр-міністр Данії Метте Фредеріксен.

1 жовтня 2022 року система Baltic Pipe має розпочати транспортування газу з родовищ на норвезькому континентальному шельфі до Польщі 900-кілометровим маршрутом через Данію. Транспортна система Baltic Pipe коштувала щонайменше 1,6 млрд євро, які надали інвестори.

Напередодні польська державна газова компанія PGNiG оголосила про укладення контракту з компаніями з групи Equinor на норвезькому континентальному шельфі. Угода передбачає постачання природного газу в десятирічний період з 1 січня 2023 року до 1 січня 2033 року в обсязі до 2,4 млрд куб щорічно.

Нагадаємо, Польща відмовилася від російського газу і достроково розірвала угоду з Росією на постачання ще в травні.

Напередодні цього “Газпром” призупинив постачання газу Польщі та Болгарії через несплату за газ у рублях, що стало найжорсткішою відповіддю Кремля на міжнародні санкції у зв'язку з війною в Україні.