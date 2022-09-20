Запас газу в європейських підземних сховищах перевищив 85%

Запаси газу в підземних газових сховищах країн Європейського союзу перевищили 85%. Про це свідчать дані асоціації Gas Infrastructure Europe.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

Станом на 18 вересня європейські ПСГ заповнені на 85,99% та продовжують заповнюватися.

Найбільші запаси газу накопичили Велика Британія та Португалія, котрі заповнили свої ПСГ на 100%.

Також значний запас мають Польща (98,7%), Франція (95,07%), Данія (94,24%), Швеція (90,81%) та Німеччина (89,33%).

ПСГ Іспанії заповнені на 87,45%, Італії – на 87,18%, Нідерландів – на 86,01%, Чехії – на 83,68%, Словаччини – на 83,77%, а Бельгії – на 83,5%.

Найменші запаси газу у Латвії - 51,59%. Також невеликий запас мають Болгарія (69,29%), Угорщина (68,98%), Австрія (73,22%) та Румунія (80,46%).

Нагадаємо, ціни на газ на Нідерландському хабі TTF в понеділок, 19 вересня опустились нижче 1800 доларів за тисячу кубічних метрів

3 вересня Росія продовжила зупинку газопроводу "Північний потік-1", через буцімто витік масла на газоперекачувальному агрегаті.

З початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну частка Росії на газовому ринку ЄС зменшилась з 40% до 9%. Через це, на думку експертів, Путін вже не зможе тиснути на європейський газовий ринок.

Тим часом країнам ЄС вдалося диверсифікувати поставки газу, головним чином за рахунок імпорту скрапленого газу з США, трубопровідного газу з Норвегії, а також збільшення поставок з Північної Африки.