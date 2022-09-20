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Запас газу в європейських підземних сховищах перевищив 85%
Запаси газу в підземних газових сховищах країн Європейського союзу перевищили 85%. Про це свідчать дані асоціації Gas Infrastructure Europe.
Станом на 18 вересня європейські ПСГ заповнені на 85,99% та продовжують заповнюватися.
Найбільші запаси газу накопичили Велика Британія та Португалія, котрі заповнили свої ПСГ на 100%.
Також значний запас мають Польща (98,7%), Франція (95,07%), Данія (94,24%), Швеція (90,81%) та Німеччина (89,33%).Підписуйтеся на наш YouTube канал
ПСГ Іспанії заповнені на 87,45%, Італії – на 87,18%, Нідерландів – на 86,01%, Чехії – на 83,68%, Словаччини – на 83,77%, а Бельгії – на 83,5%.
Найменші запаси газу у Латвії - 51,59%. Також невеликий запас мають Болгарія (69,29%), Угорщина (68,98%), Австрія (73,22%) та Румунія (80,46%).
Нагадаємо, ціни на газ на Нідерландському хабі TTF в понеділок, 19 вересня опустились нижче 1800 доларів за тисячу кубічних метрів
3 вересня Росія продовжила зупинку газопроводу "Північний потік-1", через буцімто витік масла на газоперекачувальному агрегаті.
З початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну частка Росії на газовому ринку ЄС зменшилась з 40% до 9%. Через це, на думку експертів, Путін вже не зможе тиснути на європейський газовий ринок.
Тим часом країнам ЄС вдалося диверсифікувати поставки газу, головним чином за рахунок імпорту скрапленого газу з США, трубопровідного газу з Норвегії, а також збільшення поставок з Північної Африки.