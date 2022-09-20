Запас газа в европейских подземных хранилищах превысил 85%

Запасы газа в подземных газовых хранилищах стран Европейского союза превысили 85%. Об этом свидетельствуют данные ассоциации Gas Infrastructure Europe.

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По состоянию на 18 сентября европейские ПХГ заполнены на 85,99% и продолжают заполняться.

Наибольшие запасы газа накопили Великобритания и Португалия, заполнившие свои ПХГ на 100%.

Также значительный запас у Польши (98,7%), Франции (95,07%), Дании (94,24%), Швеции (90,81%) и Германии (89,33%).

ПХГ Испании заполнены на 87,45%, Италии – на 87,18%, Нидерландов – на 86,01%, Чехии – на 83,68%, Словакии – на 83,77%, а Бельгии – на 83,5%.

Самые маленькие запасы газа в Латвии – 51,59%. Также небольшой запас у Болгарии (69,29%), Венгрии (68,98%), Австрии (73,22%) и Румынии (80,46%).

Напомним, цены на газ на Нидерландском хабе TTF в понедельник, 19 сентября опустились ниже 1800 долларов за тысячу кубических метров

3 сентября Россия продолжила остановку газопровода "Северный поток-1", из-за якобы утечки масла на газоперекачивающем агрегате.

С начала полномасштабного вторжения России в Украину доля России на газовом рынке ЕС снизилась с 40% до 9%. Поэтому, по мнению экспертов, Путин уже не сможет давить на европейский газовый рынок .

Между тем, странам ЕС удалось диверсифицировать поставки газа, главным образом за счет импорта сжиженного газа из США, трубопроводного газа из Норвегии, а также увеличения поставок из Северной Африки.