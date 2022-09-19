Ціни на газ в Європі опустились нижче 1800 долларів за тисячу кубометрів

Ціни на газ на Нідерландському хабі TTF 19 вересня опустились нижче 1800 доларів за тисячу кубічних метрів. Про це свідчать данні біржі ICE Futures.

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Так, вранці 19 вересня котирування опустилися до позначки 171,33 євро за МВт, що відповідає ціні 1790 доларів за тисячу кубів.

Нагадаємо, 3 вересня Росія продовжила зупинку газопроводу "Північний потік-1", через буцімто витік масла на газоперекачувальному агрегаті.

З початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну частка Росії на газовому ринку ЄС зменшилась з 40% до 9%. Через це, на думку експертів, Путін вже не зможе тиснути на європейський газовий ринок.

Тим часом країнам ЄС вдалося диверсифікувати поставки газу, головним чином за рахунок імпорту скрапленого газу з США, трубопровідного газу з Норвегії, а також збільшення поставок з Північної Африки.

10 вересня канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що Німеччина підготувалася до припинення поставок російського газу.