Цены на газ в Европе опустились ниже 1800 долларов за тысячу кубометров

Цены на газ на Нидерландском хабе TTF 19 сентября опустились ниже 1800 долларов за тысячу кубических метров. Об этом свидетельствуют данные биржи ICE Futures.

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Так, утром 19 сентября котировки опустились до отметки 171,33 евро за МВт, что соответствует цене 1790 долларов за тысячу кубов.

Напомним, 3 сентября Россия продолжила остановку газопровода "Северный поток-1", из-за якобы утечки масла на газоперекачивающем агрегате.

С начала полномасштабного вторжения России в Украину доля России на газовом рынке ЕС снизилась с 40% до 9%. Поэтому, по мнению экспертов, Путин уже не сможет давить на европейский газовый рынок .

Между тем, странам ЕС удалось диверсифицировать поставки газа, главным образом за счет импорта сжиженного газа из США, трубопроводного газа из Норвегии, а также увеличения поставок из Северной Африки.

10 сентября канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что Германия подготовилась к прекращению поставок российского газа.