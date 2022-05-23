Польща достроково розірвала угоду на постачання російського газу

Польща відмовилася від російського газу і достроково розірвала угоду з Росією на постачання. Про це повідомила міністр клімату та довкілля Польщі Анна Москва у Twitter.

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Зазначається, що дана угода була підписана у 1993 році і діяла до кінця 2022 року.

"Польща денонсує міжурядову газову угоду 1993 року щодо Ямалу. Агресія Росії проти України підтвердила правильність рішучості польського уряду стати повністю незалежним від російського газу. Ми завжди знали, що "Газпром" не є надійним партнером", - написала міністр.

Голова Офісу президента Андрій Єрмак прокоментував дане рішення, наголосивши, що поляки не платитимуть за енергоресурс у рублях на вимогу РФ.

"У Польщі вирішили розірвати угоду на постачання російського газу і не чекатимуть її завершення. Платити за енергоресурс у рублях на вимогу РФ поляки не будуть", - написав Єрмак.

Нагадаємо, “Газпром” 27 квітня призупинив постачання газу Польщі та Болгарії через несплату за газ у рублях, що стало найжорсткішою відповіддю Кремля на міжнародні санкції у зв'язку з війною в Україні.

Також Росія може припинити постачання газу до Молдови з 1 травня.