Польша досрочно разорвала соглашение на поставку российского газа

Польша отказалась от российского газа и досрочно разорвала соглашение с Россией на поставку. Об этом сообщила министр климата и окружающей среды Польши Анна Москва в Twitter.

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Отмечается, что данное соглашение было подписано в 1993 году и действовало до конца 2022 года.

"Польша денонсирует межправительственное газовое соглашение 1993 года по Ямалу. Агрессия России против Украины подтвердила правильность решимости польского правительства стать полностью независимым от российского газа. Мы всегда знали, что "Газпром" не является надежным партнером", - написала министр.

Глава Офиса президента Андрей Ермак прокомментировал данное решение, подчеркнув, что поляки не будут платить за энергоресурс в рублях по требованию РФ.

"В Польше решили расторгнуть соглашение на поставку российского газа и не будут ждать его завершения. Платить за энергоресурс в рублях по требованию РФ поляки не будут", - написал Ермак.

Напомним, "Газпром" 27 апреля приостановил поставки газа Польше и Болгарии из-за неуплаты за газ в рублях, что стало самым жестким ответом Кремля на международные санкции в связи с войной в Украине.

Также Россия может прекратить поставки газа в Молдову с 1 мая.