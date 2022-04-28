Россия может прекратить поставки газа в Молдову с 1 мая

Российский газовым монополист "Газпром" может прекратить поставки газа в Молдову с 1 мая. Об этом сообщает молдавское издание NewsMaker.

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"У нас пока нет ответа от концерна "Газпром" по поставкам природного газа начиная с 1 мая. Ранее мы разъяснили позицию Кишинева и ждем ответа", — сообщает издание со ссылкой на премьер-министра Молдовы Наталью Гаврилицу.

Издание отмечает, что так как Молдова до сих пор не получила ответа от "Газпрома" по поводу отсрочки обязательства провести аудит, поэтому поставки российского газа с 1 мая под вопросом.

При этом Гаврилица заявила, что у правительства Молдовы есть альтернативные варианты на случай, если "Газпром" все же прекратит поставки.

20 апреля министр инфраструктуры Молдовы Андрей Спыну рассказал, что ни правительство Молдовы, ни Moldovagaz не получили от "Газпрома" ответа на запрос о продлении последнего срока проведения аудита исторической задолженности. Этот срок, согласно контракту, истекает 1 мая. Спыну отметил, что, если после 1 мая "Газпром" прекратит поставку газа в Молдову, республика будет закупать газ у международных трейдеров.

"Семь международных компаний готовы поставлять природный газ в Молдову, включая Румынию, Польшу и Нидерланды", — сказал министр.

Напомним, российский "Газпром" сообщил нефтегазовой компании Польши PGNiG, что полностью остановят поставки газа с 27 апреля, поскольку PGNiG отказалась платить за газ в рублях.