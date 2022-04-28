Росія може припинити постачання газу до Молдови з 1 травня

Російський газовий монополіст "Газпром" може припинити постачання газу до Молдови з 1 травня. Про це повідомляє молдовське видання NewsMaker.

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"У нас поки що немає відповіді від концерну "Газпром" щодо постачання природного газу починаючи з 1 травня. Раніше ми роз'яснили позицію Кишинева і чекаємо на відповідь", — повідомляє видання з посиланням на прем'єр-міністра Молдови Наталю Гаврилицю.

Видання зазначає, що оскільки Молдова досі не отримала відповіді від "Газпрому" щодо відстрочення зобов'язання провести аудит, то постачання російського газу з 1 травня під питанням.

При цьому Гаврилиця заявила, що уряд Молдови має альтернативні варіанти на випадок, якщо "Газпром" все ж таки припинить поставки.

20 квітня міністр інфраструктури Молдови Андрій Спину розповів, що ні уряд Молдови, ні Moldovagaz не отримали від "Газпрому" відповіді на запит щодо продовження останнього терміну проведення аудиту історичної заборгованості. Цей термін, згідно з контрактом, спливає 1 травня. Спину зазначив, що, якщо після 1 травня "Газпром" припинить постачання газу до Молдови, республіка закуповуватиме газ у міжнародних трейдерів.

"Сім міжнародних компаній готові постачати природний газ до Молдови, включаючи Румунію, Польщу та Нідерланди", — сказав міністр.

Нагадаємо, російський "Газпром" повідомив нафтогазову компанію Польщі PGNiG, що повністю зупиняє постачання газу з 27 квітня, оскільки PGNiG відмовилася платити за газ в рублях.