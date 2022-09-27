Заменит российскую трубу: в Польше открыли Балтийский газопровод

В Голеневе Западнопоморского воеводства (северо-запад Польши) 27 сентября официально открыли Балтийский газопровод (Baltic Pipe). По нему газ из норвежского шельфа через территорию Дании будет снабжаться морем в Польшу. Об этом сообщает польское издание money.pl.

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Участие в торжественной церемонии приняли президент и премьер-министр Польши Анджей Дуда и Матеуш Моравецкий, а также глава правительства Дании Мэтт Фредериксен.

"Балтийский газопровод является газопроводом свободы, суверенитета, безопасности и мира", - констатировал на открытии премьер-министр Польши.

Концепция импорта газа из норвежских месторождений появилась еще в 1991 году. В конце концов, был успешно реализован стратегический проект, который обеспечит энергетическую безопасность Польши, а значит, независимость от российских энергоресурсов.

"Это трогательный момент, после многих лет дискуссий, часто споров, различных провалившихся попыток, мы открываем газопровод, который был польской мечтой тех, кто имел видение укрепления независимости нашей страны", — сказал Дуда.

Он отметил, что у многих граждан Польши были сомнения, запустят ли газопровод согласно запланированным срокам и признался, что иногда сам сомневался в этом. Но на фоне газовой войны, которую РФ ведет против ЕС, запуск Baltic Pipe был необходим.

"Российский лидер Владимир Путин использует энергетику как оружие, чтобы разделить Европу, мы не можем ему этого позволить. Он не может выиграть эту войну", - отметила премьер-министр Дании Мэтте Фредериксен.

1 октября 2022 года система Baltic Pipe должна начать транспортировку газа с месторождений на норвежском континентальном шельфе в Польшу по 900-километровому маршруту через Данию. Транспортная система Baltic Pipe стоила не менее 1,6 млрд евро, которые предоставили инвесторы.

Накануне польская государственная газовая компания PGNiG объявила о заключении контракта с компаниями группы Equinor на норвежском континентальном шельфе. Соглашение предусматривает поставки природного газа в десятилетний период с 1 января 2023 года по 1 января 2033 года в объеме до 2,4 млрд куб ежегодно.

Напомним, Польша отказалась от российского газа и досрочно разорвала соглашение с Россией на поставки еще в мае.

Накануне этого "Газпром" приостановил поставки газа в Польшу и Болгарию из-за неуплаты за газ в рублях, что стало самым жестким ответом Кремля на международные санкции в связи с войной в Украине.