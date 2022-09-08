Путин лишился власти на газовом рынке в Европе. Как ЕС удалось диверсифицировать поставки газа и подготовиться к зиме

Хотя Россия и продолжила остановку газопровода Северный поток-1, цены на газ в ЕС начали падать. ЕС удалось диверсифицировать источники поставок газа, а доля российского газа на европейском рынке снизилась до 9%.

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31 августа российский газовый монополист "Газпром" полностью остановил поставки газа в Европу по "Северному потоку" и приступил к планово-предупредительным работам на газоперекачивающем агрегате. Ремонт по планам должны были закончить через несколько дней и запустить газопровод уже 3 сентября.

Однако 3 сентября газопровод так и не запустили . В этот раз из-за обнаружения утечки масла при обследовании газоперекачивающего агрегата №24 на компрессорной станции "Портовая". А уже 5 сентября пресс-секретарь Путина Сергей Песков заявил , что проблемы с Северным потоком будут до тех пор, пока ЕС не снимет с России санкции, которые и мешают россиянам обслуживать тот же газопровод.

Газовый шантаж ЕС на фоне войны в Украине стал уже привычным, а сама история с турбиной на компрессорной станции Портовая продолжается уже несколько месяцев . Еще до начала войны Россия систематически использовала сокращение поставок газа в ЕС и заявления в СМИ, чтобы подогреть европейский энергетический рынок.

Однако после недавних новостей о продолжении остановки поставок газа "Северным потоком-1" цены отреагировали не привычным ростом, а наоборот начали снижаться. По состоянию на 7 сентября цена на газ на нидерландской бирже TTF составляет 2338 долларов за тысячу кубических метров, после роста до более 3 тысяч долларов в конце августа.

Главным образом это было обусловлено потерей позиций на газовом рынке Европы, которые Россия имела в начале войны. Так , по данным Еврокомиссии , если накануне полномасштабного вторжения в Украину россияне поставляли в ЕС 40% всего импортного газа, то по состоянию на начало сентября их доля составляет 9%.

Конечно европейский газовый рынок дефицитен, а цены на энергоносители в ЕС чрезмерно высоки, однако хранилища ЕС заполнены на более чем 80% и в целом Европе удалось сделать невозможное и подготовиться к зиме. Так что если у Путина и был рычаг экономического давления на Еврокомиссию, то сейчас все эти рычаги влияния исчерпаны.

Несмотря на сокращение поставок российского газа, ЕС удалось диверсифицировать этот объем из других источников . В частности, из-за закупки сжиженного природного газа из США, стран северной Африки и Азербайджана. Конечно, зима еще впереди и будет очень многое зависеть от погоды, однако Еврокомиссии удалось избежать наиболее негативного сценария и подготовиться к зиме.

Доля России на газовом рынке ЕС сократилась до 9%

По словам основателя компании ExPro Consulting Геннадия Кобаля, то, что доля российского газа на европейском газовом рынке сократилась до 9%, является беспрецедентным.

“Такого никогда не было, чтобы доля россиян на европейском газовом рынке была менее 10%. По состоянию на 5 сентября россияне снабжали Европу 75 млн куб. м газа в сутки, то есть на уровне Азербайджана, поставляющего 65 млн куб. м газа в сутки. В целом сейчас в ЕС идут поставки на уровне 800 млн куб. м газа. То есть российская судьба на рынке сейчас несущественна и обвалить цены на газ в ЕС они уже не смогут: если они и дальше будут сокращать поставки рынок этого не почувствует, а если они увеличат поставки - цены на газ в ЕС обвалятся”, - говорит Кобаль.

По его словам, рынок ЕС все еще дефицитен и Европа потребует больше газа. Однако газовый шантаж и энергетический кризис запустили в Европе необратимые процессы. Европейский газовый рынок является наибольшим, он является премиальным и довольно привлекательным даже при меньших ценах, поэтому место России активно занимают США, Норвегия и Алжир.

В США газовый рынок чувствует себя хорошо на фоне высоких европейских цен. Энергетический кризис в Европе позволил американским газовикам привлечь дополнительные средства для инвестиций в развитие добычи и инфраструктуры для экспорта сжиженного газа.

Кроме этого, LNG-направление достаточно активно развивается и в Европе. Нидерланды планируют расширить свой LNG-терминал Gate с 12 до 16 млрд куб. м газа в год, а также достраивают новый терминал EemsEnergyTerminal мощностью 4-5 млрд куб. м газа в год. Также планы разместить LNG-терминалы имеет и Германия.

По словам Кобаля, хотя Европа и сделала невозможное и подготовилась к зиме, многое будет зависеть от того, какой зимой будет погода.

“Розничные цены на энергоносители в Европе будут расти. Однако правительства стран ЕС уже готовят очень большие программы для компаний, торгующих энергоресурсами, например частичная национализация и финансовая помощь немецкой Uniper. Также в ЕС будут компенсировать расходы по коммунальным платежам для домохозяйств”, - говорит эксперт.

ЕС имеет запас газа на 2,5 месяца

Бывший директор по коммуникациям "Нафтогаза", а ныне эксперт "Центра Разумкова" Максим Билявский говорит, что рекордные значения цен на газ, которые были в конце августа, в первую очередь были вызваны информационно-психологическим фактором, которому в Еврокомиссии уже научились противодействовать, в первую очередь информируя население.

“Я считаю, что цены на газ в ЕС будут держаться в коридоре 1,5 тысячи долларов за тысячу кубических метров. Конечно, существует риск их дальнейшего роста, поскольку в процессе прохождения отопительного сезона будет происходить отбор газа из хранилищ. Этим фактом будет пользоваться российская пропаганда, обращая внимание на так называемое "истощение газовых хранилищ", - говорит эксперт.

По его словам, в ЕС нужно будет обеспечить так называемый параллельный режим работы хранилищ, то есть одновременную закачку и отбор газа, если это предусмотрено техническими характеристиками отдельных хранилищ.

Белявский говорит, что сейчас наиболее уязвимой и зависимой от поставок российского газа является Италия, которая не отказалась от поставок из России и продолжает получать его через Турецкий поток.

Судя по активностям правительств Италии, Франции и Испании будут расширены интерконнекторные мощности по газотранспортной системе Испании в ГТС Франции. Подобные проектные работы запланированы между Италией и Францией. В целом Италия находится в самой большой зоне риска от прекращения поставок на европейский газовый рынок. Урегулировать ситуацию на итальянском газовом рынке будет возможно путем опрокидывания голубого топлива из LNG терминалов Испании через Францию в Италию. Скорее всего, такой механизм будет реализован уже в начале 2023”, - говорит Белявский.

По его словам, газ в Италию также можно поставлять из Алжира через Транссредиземноморский трубопровод, уходящий от алжирского хаба Хасси-Рмель через Сицилию в континентальную Италию. Этот газопровод не загружен на полную мощность и является предметом для переговоров.

“В то же время следует обратить внимание на активность российских дипломатов на Африканском континенте. Россия сейчас делает все возможное, чтобы замедлить расширение сотрудничества африканских стран с Италией и Испанией», – говорит Белявский.

По его словам, несмотря на действия России, европейским странам удалось заполнить свои газовые хранилища до планового уровня. В той же Италии газохранилища заполнены на 83%, а в Германии на 95%. При этом за первые дни сентября удалось дополнительно закачать 1% от общих мощностей европейских ПХГ.

“Они имеют запас, при полной остановке поставок газа из всех источников, в том числе из России, для Германии и Италии запасов газа хватит примерно на 2,5 месяца с учетом температурного фактора. Проблем с прохождением отопительного сезона как в ЕС, так и в Украине нет. Только в Украине больше рисков связаны с полномасштабным вторжением российской армии”, - говорит Белявский.