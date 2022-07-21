Прочь от Москвы. Как Евросоюз ищет и успешно находит замену российскому газу

Европа диверсифицирует поставки российского газа и развивает перспективные направления с юга. Одним из таких направлений являются поставки из Азербайджана. Кроме того российских газ могут заменить поставки сжиженного газа из США и газ из Африки.

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После десяти дней неопределенности в “Газпроме” все же решили возобновить поставки газа по газопроводу “Северный поток-1” правда с оговоркой, что в будущем поставки могут сократиться еще больше.

После того как Россия остановила “Северный поток-1” на плановый ремонт, при этом не увеличив поставки по другим газопроводам котировки газа довольно быстро взлетели. Ажиотаж даже привел к тому, что правительство Канады решило вернуть “Газпрому” ранее арестованную турбину. Это решение вызвало недоумение как в Киеве, так и в канадском парламенте. Таким образом история с турбиной компрессорной станции портовая, которую арестовали больше месяца назад еще не завершилась и намеки москвы говорят о том, что эта история может получить продолжение в виде дальнейшего сокращения поставок газа по “Северному потоку-1”.

В свою очередь в Брюсселе похоже разделяют мнение официального Киева о том, что Кремль использует свой газ как оружие. Там рассматривают прекращение поставок российского газа зимой как вполне вероятный сценарий. На фоне этих опасений в Еврокомиссии предложили план экономии газа на 15%(это около 65 млрд кубометров, что составляет почти половину поставок газа из России). Кроме того, Еврокомиссия может закрепить за собой право принуждать страны сокращать потребление газа, если добровольно они этого не смогут сделать.

Россия поставляет в ЕС больше трети всего импортного газа, но она не является единственным поставщиком газа в ЕС. В июне вообще впервые в истории сжиженного газа из США в ЕС было поставлено больше чем из России. Кроме сжиженного газа из США в Брюсселе также рассматривают как альтернативу российскому газу в ЕС рассматривают поставки из южного направления.

Курс на Баку

Одним из перспективных партнеров в плане диверсификации поставок газа является Азербайджан, который 18 июля посетила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. В ходе визита фон дер Ляйен в Баку, был подписан меморандум о взаимопонимании, который предусматривает увеличение поставок азербайджанского газа в ЕС до 20 млрд куб. м. газа к 2027 году. И хотя это далеко не тот объем, который мог бы заместить 150 млрд куб. м российского газа, такие соглашения дают бизнесу положительные сигналы о целесообразности инвестиций в газовые проекты.

По словам директора по аналитическим исследованиям DiXi Group Романа Ницовича, Азербайджан один из ключевых поставщиков газа, который должен помочь ЕС воплотить амбициозный план REPowerEU по сокращению зависимости от российских энергоносителей. Согласно этому плану 50 млрд кубометров российского газа должно быть замещено именно из-за диверсификации поставок.

По словам эксперта, поставки газа из Азербайджана в ЕС будут осуществляться по системе трубопроводов южного газового коридора. Это газопроводы Баку-Тбилиси-Эрзурум (Южно-кавказский газопровод), ТрансАнатолийский газопровод TANAP, и TAP – трансадриатический газопровод.

Система газопроводов, которыми поставляют азербайджанский газ в ЕС. Зеленым обозначен Южно-кавказкий газопровод, красным - TANAP, синим - TAP.

“Из-за этой системы страны ЕС получили в прошлом году более 8 млрд куб. м газа, в текущем году темп экспорта азербайджанского газа в ЕС вырос и ожидается около 10 млрд. куб. м газа. В целом эти переговоры преследуют цель расширить поставки до 20 млн куб. м. Технически эти возможности существуют из-за наращивания мощности этой системы и из-за наращивания добычи Азербайджана и разработки месторождений”, — говорит Ницович.

Эксперт отмечает, что разработка шельфа Каспийского моря довольно долгосрочный проект, однако такие межправительственные договоренности крайне важны поскольку они дают важные сигналы для финансового сектора.

“Когда лидеры договариваются, становится понятно, что следующие десятилетия страны ЕС будут покупать газ именно у Азербайджана, что позволяет и государственной компании Socar и инвесторам планировать соответствующие капиталовложения. В прошлом году в отрасли был спад, и на рынке газа был профицит. Тогда вообще стоял вопрос: есть ли смысл, с учетом амбициозной климатической политики ЕС, вкладывать средства именно в эту отрасль? Сейчас стало ясно, что газ будет использоваться, но не российский. Средства вкладывать нужно, но не в российские проекты, а в те страны, где Европейский Союз будет покупать больше газа, замещая российский газ”, — говорит Ницович.

Также важным в этом контексте является решение Европарламента о признании проектов в сфере добычи газа и ядерной энергетики способствующими устойчивому развитию. Хотя пока что принято промежуточное решение Европарламента, а прения по этому вопросу все еще продолжаются, такое решение также является важным для финансовых рынков.

Потенциал Африканских поставок

В свою очередь эксперт Центра Разумкова и бывший директор по коммуникациям “Нафтогаза” Максим Билявский отмечает, что азербайджанский газ может быть транспортирован в Центральную Европу через газотранспортную систему Украины.

“Впрочем, существуют уже контракты на поставку азербайджанского газа в Болгарию: ориентировочно 0,6 млрд. кубометров/год. Существует также потенциал к наращиванию поставок за счет высвобождения объемов (около 2 млрд кубометров/год), которые транспортируются в Грузию. Это может произойти за счет разработки грузинского месторождения газа, — предварительно там нашли 16 млрд”, — говорит Билявский.

При этом он отмечает, что существуют достаточно серьезные перспективы замещения российского газа (более 35%) после образования тюркского союза, к которому присоединится богатый голубым топливом Туркменистан. В этом случае поставки газа в ЕС с этого направления могут увеличиться до 40 млрд куб. м.

Однако по мнению эксперта увеличение поставок газа с Африканского континента могли бы в перспективе полностью заместить российский газ. Перспективным в этом плане является Транссахарский трубопровод, который идет от газовых месторождений Нигерии и проходит через Нигер и Алжир, где через хаб на месторождении Хасси-Рмель газ может быть поставлен в ЕС по Транссередземноморскому газопроводу, газопроводу Магриб-Европа и газопроводу MEDGAZ.

Поставки газа в ЕС по Транссахарскому газопроводу. Красным обозначен Транссахарский газопровод, желтым - Магриб-Европа, фиолетовым- Транссредиземноморский газопровод.

В свою очередь Ницович говорит что разговоры о Транссахарском газопроводе велись с 2008 года. Сейчас состоялись консультации, в которых приняли участие страны через которые должен пойти газопровод: Нигерия, Нигер и Алжир. А следующим шагом должно быть технико-экономическое обоснование, которое даст понять насколько этот проект экономически выгоден

“На самом деле газ из Нигерии уже сейчас поставляется в ЕС в сжиженном виде и в принципе это тоже один из вариантов доставки газа. Больше будет играть роль экономика целесообразно ли это делать. Сейчас очень сильно развился рынок сжиженного газа, и мы видим, как многие европейские страны контрактуют именно здесь альтернативные поставки, а также строят свои терминалы”, — говорит эксперт.

Также есть трубопроводные поставки на юг Италии из Алжира. Эти страны достигли определенных стратегических договоренностей по поставкам газа.

“Каждая страна определяя способ диверсификации российского газа, ищет где ближе масштабируя связи и очевидно Алжир – это выбор для Италии, которая уже там связана инфраструктурой, есть определенные коммерческие связи, политические связи. . Что касается новых источников, о которых мы говорим, в том числе Нигерия, пока существуют поставки сжиженного, но не такого масштаба. Но мы видим на примере США, когда начинали с определенных договоренностей. И сами США не сразу появились на этом рынке, но по состоянию на июнь США перегнали Россию по существу по объемам поставок газа на рынок ЕС”, — говорит Ницович.