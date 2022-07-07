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Европарламент разрешил инвестиции в строительство новых газовых ТЭС и атомных станций
Европейский парламент поддержал инициативу Еврокомиссии включить газовую и атомную генерацию в список экологически устойчивых видов экономической деятельности.
Об этом говорится на сайте Европарламента.
Отмечается, что на заседании Европарламента в среду, 6 июля, 278 из 639 присутствующих депутатов проголосовали за блокирование такого решения, в то время как 328 депутатов были против и еще 33 воздержались. Для получения парламентского вето требовалось большинство в 353 из 705 голосов.
Голосование означает, что новые газовые заводы смогут получить свежий пул денег от экологических, социальных и управленческих инвесторов, хотя в течение ограниченного времени и только когда эти мощности заменят угольные станции.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Это также послужит толчком для ядерного сектора Европы, страдающего от трудностей, которые такие страны, как Франция, рекламировали как источник энергии с низким содержанием углерода, который имеет решающее значение для замены российского ископаемого топлива.
Теперь блокирование признания газа и атомной энергии "зелеными" возможно только в том случае, если правом вето воспользуются по меньшей мере 20 из 27 стран Евросоюза.
Эксперты считают такой вариант маловероятным. Это означает, что уже с 2023 года может вступить в силу таксономия - список технологий, которые инвесторы смогут продвигать на рынке как помогающие в борьбе с изменением климата.
Следует отметить, что внесение в таксономию атома и газа уже несколько месяцев является предметом критики многочисленных экологов и экспертов. Исполнительный директор Европейской федерации за транспорт и окружающую среду Уильям Тодтс считает, что в результате решения о таксономии миллиарды евро, которые иначе бы инвестировали в возобновляемую энергетику, пойдут на газовые ТЭС и ТЭЦ.
Напомним, что государственная инспекция ядерного регулирования приостановила действие двух соглашений с Россией по сотрудничеству в сфере ядерной безопасности.