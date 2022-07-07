Европарламент разрешил инвестиции в строительство новых газовых ТЭС и атомных станций

Европейский парламент поддержал инициативу Еврокомиссии включить газовую и атомную генерацию в список экологически устойчивых видов экономической деятельности.

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Об этом говорится на сайте Европарламента.

Отмечается, что на заседании Европарламента в среду, 6 июля, 278 из 639 присутствующих депутатов проголосовали за блокирование такого решения, в то время как 328 депутатов были против и еще 33 воздержались. Для получения парламентского вето требовалось большинство в 353 из 705 голосов.

Голосование означает, что новые газовые заводы смогут получить свежий пул денег от экологических, социальных и управленческих инвесторов, хотя в течение ограниченного времени и только когда эти мощности заменят угольные станции.

Это также послужит толчком для ядерного сектора Европы, страдающего от трудностей, которые такие страны, как Франция, рекламировали как источник энергии с низким содержанием углерода, который имеет решающее значение для замены российского ископаемого топлива.

Теперь блокирование признания газа и атомной энергии "зелеными" возможно только в том случае, если правом вето воспользуются по меньшей мере 20 из 27 стран Евросоюза.

Эксперты считают такой вариант маловероятным. Это означает, что уже с 2023 года может вступить в силу таксономия - список технологий, которые инвесторы смогут продвигать на рынке как помогающие в борьбе с изменением климата.

Следует отметить, что внесение в таксономию атома и газа уже несколько месяцев является предметом критики многочисленных экологов и экспертов. Исполнительный директор Европейской федерации за транспорт и окружающую среду Уильям Тодтс считает, что в результате решения о таксономии миллиарды евро, которые иначе бы инвестировали в возобновляемую энергетику, пойдут на газовые ТЭС и ТЭЦ.

Напомним, что государственная инспекция ядерного регулирования приостановила действие двух соглашений с Россией по сотрудничеству в сфере ядерной безопасности.