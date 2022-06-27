Украина остановила действие нескольких соглашение с Россией в сфере ядерной безопасности

Государственная инспекция ядерного регулирования остановила действие двух соглашений с Россией, которые касаются сотрудничества в сфере ядерной безопасности. Об этом сообщает пресс-служба “Энергоатома”.

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Согласно приказу исполняющего обязанности главы Госатомрегулирования Олега Корикова от 24 июня прекращается действие:

- Соглашения о сотрудничестве между Министерством охраны окружающей природной среды и ядерной безопасности Украины и Федеральным надзором России за ядерной и радиационной безопасностью (подписано в Вене 19 сентября 1996 года);

- Соглашения между Государственным комитетом ядерного регулирования Украины и Федеральным надзором России по ядерной и радиационной безопасности об обмене информацией и сотрудничестве в сфере регулирования безопасности при использовании ядерной энергии в мирных целях (подписано в Москве 14 августа 2002 года).

О прекращении действия указанных международных договоров проинформировано Министерство иностранных дел Украины.

Напомним, в конце марта Всемирная ассоциация ядерных операторов перевела все украинские АЭС в Парижский центр Всемирной ассоциации организаций, эксплуатирующих атомные электростанции.