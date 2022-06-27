Україна зупинила дію кількох угод з Росією у сфері ядерної безпеки

Державна інспекція ядерного регулювання зупинила дію двох угод з Росією щодо співробітництва у сфері ядерної безпеки. Про це повідомляє прес-служба "Енергоатому".

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Згідно з наказом виконувача обов'язків голови Держатомрегулювання Олега Корікова від 24 червня припиняється дія:

- Угоди про співпрацю між Міністерством охорони навколишнього природного середовища та ядерної безпеки України та Федеральним наглядом Росії за ядерною та радіаційною безпекою (підписано у Відні 19 вересня 1996 року);

- Угоди між Державним комітетом ядерного регулювання України та Федеральним наглядом Росії з ядерної та радіаційної безпеки про обмін інформацією та співробітництво у сфері регулювання безпеки при використанні ядерної енергії з мирною метою (підписано в Москві 14 серпня 2002 року).

Про припинення дії зазначених міжнародних договорів поінформовано Міністерство закордонних справ України.

Нагадаємо, наприкінці березня Всесвітня асоціація ядерних операторів перевела всі українські АЕС до Паризького центру Всесвітньої асоціації організацій, які експлуатують атомні електростанції.