Європарламент дозволив інвестиції у будівництво нових газових ТЕС та атомних станцій

Європейський парламент підтримав ініціативу Єврокомісії включити газову та атомну генерацію до списку екологічно стійких видів економічної діяльності.

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Про це йдеться на сайті Європарламенту.

Зазначається, що на засіданні Європарламенту у середу, 6 липня, 278 із 639 присутніх депутатів проголосували за блокування такого рішення, тоді як 328 депутатів були проти та ще 33 утрималися. Для отримання парламентського вето була потрібна більшість у 353 із 705 голосів.

Голосування означає, що нові газові заводи зможуть отримати свіжий пул грошей від екологічних, соціальних і управлінських інвесторів, хоча протягом обмеженого часу і лише тоді, коли ці потужності замінять вугільні станції.

Це також послужить поштовхом для ядерного сектору Європи, який страждає від труднощів, який такі країни, як Франція, рекламували як джерело енергії з низьким вмістом вуглецю, яке має вирішальне значення для заміни російського викопного палива.

Тепер блокування визнання газу та атомної енергії "зеленими" можливе лише в тому випадку, якщо правом вето скористаються щонайменше 20 із 27 країн Євросоюзу.

Експерти вважають такий варіант малоймовірним. Це означає, що вже з 2023 року може набути чинності таксономія - список технологій, які інвестори зможуть просувати на ринку як такі, що допомагають у боротьбі зі зміною клімату.

Варто зазначити, що внесення до таксономії атома та газу вже кілька місяців є предметом критики численних екологів та експертів. Виконавчий директор Європейської федерації за транспорт та довкілля Вільям Тодтс вважає, що внаслідок рішення про таксономію мільярди євро, які інакше інвестували б у відновлювану енергетику, підуть на газові ТЕС і ТЕЦ.

Нагадаємо, що державна інспекція ядерного регулювання зупинила дію двох угод з Росією щодо співробітництва у сфері ядерної безпеки.