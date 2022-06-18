Кабмін передав у власність "Нафтогазу" шість ТЕЦ і просить РНБО ввести санкції проти "Роснафтогазу"

Уряд прораховує і готується до всіх можливих сценаріїв у новому опалювальному сезоні. Кабмін передав у власність "Нафтогазу" шість ТЕЦ і зобов'язав продавати газ за фіксованою ціною та запропонував РНБО ввести санкції проти "Роснафтогазу" та афілійованих підприємств.

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Про це повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.

Він зазначив, що на засіданні уряду затвердили документ, який визначає, що до початку опалювального сезону в жовтні в українських підземних газосховищах мають бути достатні запаси газу для безперебійного проходження опалювального сезону за будь-яких обставин.

"Це гарантії того, що країна буде з теплом, і ми зможемо спокійно пройти наступну зиму. Зараз у наших ПСГ вже понад 10 млрд кубів, і цей обсяг постійно зростає", - наголосив Шмигаль.

Також під час засідання Кабінету Міністрів затвердили постанову, згідно з якою "Нафтогаз" на час військового стану та 6 місяців після її завершення постачатиме блакитне паливо операторам газорозподільних систем за фіксованою ціною. Більшість цих операторів зараз перейшли у власність держави.

Крім того, для забезпечення безперебійного постачання тепла та електроенергії уряд також доручив передати шість ТЕЦ у власність "Нафтогазу". Це дозволить більш ефективно витрачати ресурси та керувати цими підприємствами, а також підготувати їх до зими.

"На засіданні уряд запропонував РНБО ввести санкції проти російської компанії "Роснефтегаз", а також афілійованих з нею підприємств, у тому числі компанії "Татойл". Санкції передбачають блокування активів та запобігають виведенню капіталу з України", - зазначив Шмигаль.

Зазначимо, Україна запропонувала США угоду про постачання зрідженого природного газу ленд-лізом, щоб таким чином отримати від американської сторони близько шести мільярдів кубометрів ЗПГ.

Нагадаємо, "Нафтогаз" уклав угоду з канадським енергетичним розробником Symbio Infrastructure (Symbio) на закупівлю зрідженого природного газу (LNG) та зеленого зрідженого водню (LH2) із Квебеку.