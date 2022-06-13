"Нафтогаз" договорился о поставках в Украину канадского сжиженного газа и "зеленого" водорода

Национальная акционерная компания "Нафтогаз Украины" заключила соглашение с канадским энергетическим разработчиком Symbio Infrastructure (Symbio) на закупку сжиженного природного газа (LNG) и зеленого сжиженного водорода (LH2) из ​​Квебека.

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Об этом сообщает пресс-служба НАК "Нафтогаз Украины".

"Это соглашение является важным шагом для перехода Украины на диверсифицированные поставки энергии со всего мира, начатого в конце 2014 года, когда прекратили прямой импорт российского природного газа. С тех пор мы укрепили нашу энергетическую независимость и являемся активным игроком на европейском энергетическом рынке. Мы считаем, что возможность с 2027 года получать от партнеров, таких как Канада – и от мощностей Symbio надежные и долгосрочные поставки энергоресурсов, произведенных ответственным образом, будут иметь решающее значение для нашей энергетической безопасности и будущего экономического развития", – отметил Юрий Витренко, глава правления НАК "Нафтогаз Украины".

Symbio обеспечит конкурентоспособную энергию Украине за счет инновационной инфраструктуры, которая использует возобновляемые источники энергии, и значительно уменьшит глобальные выбросы парниковых газов, вытесняя ресурсы с более высоким уровнем выбросов, используемых в Европе (уголь, мазут, а также природный и сжиженный газ с высокой углеродоемкостью).

Отмечается, что 5 июня в Вашингтоне (США) стороны подписали Меморандум о взаимопонимании. Они договорились, что LNG и LH2 будут доставляться на импортный терминал в транзитную страну Европы, согласованную сторонами.

Symbio будет поставлять в Европу LNG с самой низкой углеродоемкостью благодаря строгим стандартам Канады по добыче природного газа и инновационному использованию возобновляемой гидроэлектроэнергии для питания своих мощностей.

Этот меморандум способствует реализации намерений канадского правительства. Так, ранее чиновники Канады публично заявили о готовности помочь Европе в преодолении энергетического кризиса и диверсификации поставок LNG путем быстрого получения соответствующих разрешений на экспорт природного газа из восточной Канады в Европу.

СПРАВКА:

Symbio через свою дочернюю компанию GNL Québec развивает Énergie Saguenay – первый в мире крупномасштабный объект для экспорта сжиженного природного газа с нейтральным содержанием углерода в Квебеке (Канада). Эталонный для отрасли объект будет сжигать и экспортировать 10,5 миллионов тонн или 15 миллиардов кубометров в год чистого LNG в Европу (примерно 17% годового потребления газа по Германии или около половины потребления газа в Украине) по конкурентным ценам. Это возможно благодаря короткому расстоянию доставки в Европу и экономической эффективности, достигаемой холодным климатом Канады.

Symbio поможет диверсифицировать поставки энергоносителей и поспособствовать энергетическому переходу в Европе. Для этого компания будет строить эффективную энергетическую инфраструктуру, производить LNG и планирует стать одним из крупнейших в мире экспортеров зеленого водорода. Учитывая время на получение разрешений от регулирующих органов, начало работы проектов Symbio запланировано на 2027 год.

Напомним, ЕС разрабатывает план на случай, если Россия прекратит поставки газа. План предусматривает ограничения поставок газа для промышленности, но исключает ограничения домохозяйствам.

Тем временем страна-агрессор РФ продолжает энергетический шантаж ЕС. Так, российский газовый монополист “Газпром” прекратил поставку газа датской компании Orsted, британской Shell Energy, а также нидерландской GasTerra, которые ранее отказались платить за газ “в рублях”.