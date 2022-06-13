"Нафтогаз" домовився про поставки в Україну канадського зрідженого газу та "зеленого" водню

Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України" уклала угоду з канадським енергетичним розробником Symbio Infrastructure (Symbio) на закупівлю зрідженого природного газу (LNG) та зеленого зрідженого водню (LH2) із Квебеку.

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Про це повідомляє прес-служба НАК "Нафтогаз України".

"Ця угода є важливим кроком для переходу України на диверсифіковані постачання енергії з усього світу, розпочатого наприкінці 2014 року, коли припинили прямий імпорт російського природного газу. З того часу ми зміцнили нашу енергетичну незалежність і є активним гравцем на європейському енергетичному ринку. Ми вважаємо, що можливість з 2027 року отримувати від партнерів, таких як Канада – та від потужностей Symbio, надійні та довгострокові поставки енергоресурсів, вироблених відповідальним чином, матимуть вирішальне значення для нашої енергетичної безпеки та майбутнього економічного розвитку”, – зазначив Юрій Вітренко, голова правління НАК "Нафтогаз України".

Symbio забезпечить конкурентоспроможну енергію Україні за рахунок інноваційної інфраструктури, яка використовує відновлювані джерела енергії, та значно зменшить глобальні викиди парникових газів, витісняючи ресурси з більш високим рівнем викидів, що використовуються в Європі (вугілля, мазут, а також природний та скраплений газ з високою вуглецевою ємністю) .

Зазначається, що 5 червня у Вашингтоні (США) сторони підписали Меморандум про порозуміння. Вони домовилися, що LNG та LH2 доставлятимуться на імпортний термінал до транзитної країни Європи, погодженої сторонами.

Symbio постачатиме в Європу LNG із найнижчою вуглеродомісткістю завдяки суворим стандартам Канади з видобутку природного газу та інноваційному використанню відновлюваної гідроелектроенергії для живлення своїх потужностей.

Цей меморандум сприяє реалізації намірів канадського уряду. Так, раніше чиновники Канади публічно заявили про готовність допомогти Європі у подоланні енергетичної кризи та диверсифікації постачання LNG шляхом швидкого отримання відповідних дозволів на експорт природного газу зі східної Канади до Європи.

ДОВІДКА:

Symbio через свою дочірню компанію GNL Québec розвиває Énergie Saguenay – перший у світі великомасштабний об'єкт для експорту зрідженого газу з нейтральним вмістом вуглецю в Квебеку (Канада). Еталонний для галузі об'єкт спалюватиме і експортуватиме 10,5 мільйонів тонн або 15 мільярдів кубометрів на рік чистого LNG до Європи (приблизно 17% річного споживання газу Німеччиною або близько половини споживання газу в Україні) за конкурентними цінами. Це можливо завдяки короткій відстані доставки до Європи та економічної ефективності, що досягається холодним кліматом Канади.

Symbio допоможе диверсифікувати постачання енергоносіїв та сприяти енергетичному переходу в Європі. Для цього компанія будуватиме ефективну енергетичну інфраструктуру, вироблятиме LNG і планує стати одним з найбільших у світі експортерів зеленого водню. Враховуючи час на отримання дозволів від регулюючих органів, початок роботи проектів Symbio заплановано на 2027 рік.

Нагадаємо, ЄС розробляє план на випадок, якщо Росія припинить постачання газу. План передбачає обмеження постачання газу для промисловості, але виключає обмеження домогосподарств.

Тим часом, країна-агресор РФ продовжує енергетичний шантаж ЄС. Так, російський газовий монополіст "Газпром" припинив постачання газу датської компанії Orsted, британської Shell Energy, а також нідерландської GasTerra, які раніше відмовилися платити за газ "у рублях".