Война в Украине: все последние новости Война в Украине: все последние новости
Бизнес-фронт Бизнес-фронт
Лидеры финансовых рынков Лидеры финансовых рынков
Лучшие финансовые директора Лучшие финансовые директора
Категория
Энергетика
Дата публикации

"Газпром" отключил газ трем европейским компаниям, которые отказались платить по схеме Путина

"Газпром" отключил газ трем европейским компаниям, которые отказались платить по схеме Путина

Российский газовый монополист “Газпром” прекратил поставку газа датской компании Orsted, британской Shell Energy, а также нидерландской GasTerra, которые ранее отказались платить за газ “в рублях” по схеме предложенной российским президентом. Об этом говорится в заявлениях “Газпрома”.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику.
Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки.
Поддержать delo.ua

Orsted и GasTerra днем ранее, 30 мая, опубликовали на своих сайтах сообщения в которых отказались платить за газ по схеме предложенной Кремлем поскольку это является нарушением санкций против россии.

Объем законтрактованных поставок GasTerra составляет 2 млрд куб. м газа. Компания надеется восполнить этот объем на спотовом рынке Европейского союза.

В свою очередь Оrsted, по информации издания Bloomberg, ранее заключил с "Газпромом" соглашение на поставку газа объемом 20 террават-час в год, который должен был действовать до конца десятилетия. Это около 1,3%  газа, который "Газпром" поставлял в страны ЕС в 2021 году.

Аналитик BloombergNEF Стефан Ульрих считает, что объем газа, который потребляет Дания довольно небольшой в масштабах ЕС, поэтому не составит труда найти на европейском рынке достаточный для замещения объем голубого топлива.

Максимальный годовой объем поставок газа Shell Energy Europe по контракту с газпромом составлял 1,2 млрд куб. м.

В Оrsted и GasTerra ранее отметили, что считают новые условия "Газпрома" такими, что нарушают контрактные обязательства.

Отметим, что ранее у Украины был опыт победы над российским газовым монополистом в судах. Так в 2018 году "Нафтогаз" выиграл у "Газпрома" тяжбу в Стокгольмском арбитражном суде. По результатам решения арбитража российский монополист выплатил "Нафтогазу" 3 млрд долларов компенсации и процентов.

Напомним, ЕС разрабатывает план на случай, если Россия прекратит поставки газа. План предусматривает ограничения поставок газа для промышленности, но исключает ограничения домохозяйствам. 

Ранее отказ платить за российский газ рублями государство-агрессор отключило от поставок Польшу, Болгарию и Финляндию.

Путин 31 марта заявил, что он подписал указ о новом порядке расчетов за российский газ с так называемыми "недружественными странами" в рублях. В список таких стран включены все государства-члены ЕС.

Несмотря на ультиматумы Путина, все страны цивилизованного мира отказались от требования оплачивать поставки газа рублями. В частности, министры энергетики стран G7 открыто и официально отвергли требование России осуществлять оплату за газ российскими рублями. Германия одна из первых заявила, что не согласится на эти условия. В свою очередь Европейская комиссия предупредила государства-члены ЕС о том, что покупка газа за рубли станет нарушением санкций против России.

В свою очередь импортёры газа в Германии и Италии получили “добро” от своих правительств по оплате газа в российских рублях. Эта позиция Берлина и Рима согласована с Евросоюзом, чтобы не были нарушены санкции ЕС против России.

Автор:
Степан Крьока