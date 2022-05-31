"Газпром" отключил газ трем европейским компаниям, которые отказались платить по схеме Путина

Российский газовый монополист “Газпром” прекратил поставку газа датской компании Orsted, британской Shell Energy, а также нидерландской GasTerra, которые ранее отказались платить за газ “в рублях” по схеме предложенной российским президентом. Об этом говорится в заявлениях “Газпрома”.

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Orsted и GasTerra днем ранее, 30 мая, опубликовали на своих сайтах сообщения в которых отказались платить за газ по схеме предложенной Кремлем поскольку это является нарушением санкций против россии.

Объем законтрактованных поставок GasTerra составляет 2 млрд куб. м газа. Компания надеется восполнить этот объем на спотовом рынке Европейского союза.

В свою очередь Оrsted, по информации издания Bloomberg, ранее заключил с "Газпромом" соглашение на поставку газа объемом 20 террават-час в год, который должен был действовать до конца десятилетия. Это около 1,3% газа, который "Газпром" поставлял в страны ЕС в 2021 году.

Аналитик BloombergNEF Стефан Ульрих считает, что объем газа, который потребляет Дания довольно небольшой в масштабах ЕС, поэтому не составит труда найти на европейском рынке достаточный для замещения объем голубого топлива.

Максимальный годовой объем поставок газа Shell Energy Europe по контракту с газпромом составлял 1,2 млрд куб. м.

В Оrsted и GasTerra ранее отметили, что считают новые условия "Газпрома" такими, что нарушают контрактные обязательства.

Отметим, что ранее у Украины был опыт победы над российским газовым монополистом в судах. Так в 2018 году "Нафтогаз" выиграл у "Газпрома" тяжбу в Стокгольмском арбитражном суде. По результатам решения арбитража российский монополист выплатил "Нафтогазу" 3 млрд долларов компенсации и процентов.

Напомним, ЕС разрабатывает план на случай, если Россия прекратит поставки газа. План предусматривает ограничения поставок газа для промышленности, но исключает ограничения домохозяйствам.

Ранее отказ платить за российский газ рублями государство-агрессор отключило от поставок Польшу, Болгарию и Финляндию.

Путин 31 марта заявил, что он подписал указ о новом порядке расчетов за российский газ с так называемыми "недружественными странами" в рублях. В список таких стран включены все государства-члены ЕС.

Несмотря на ультиматумы Путина, все страны цивилизованного мира отказались от требования оплачивать поставки газа рублями. В частности, министры энергетики стран G7 открыто и официально отвергли требование России осуществлять оплату за газ российскими рублями. Германия одна из первых заявила, что не согласится на эти условия. В свою очередь Европейская комиссия предупредила государства-члены ЕС о том, что покупка газа за рубли станет нарушением санкций против России.

В свою очередь импортёры газа в Германии и Италии получили “добро” от своих правительств по оплате газа в российских рублях. Эта позиция Берлина и Рима согласована с Евросоюзом, чтобы не были нарушены санкции ЕС против России.